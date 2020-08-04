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متى تنزل الرواتب هذا الشهر في السعودية – موعد صرف رواتب المتقاعدين

بواسطة نانسي نبيل

متى تنزل الرواتب هذا الشهر سؤال على لسان جميع موظفي المملكة العربية السعودية، لاسيما المتقاعدين عن العمل من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي أعطت الحق لكل مواطن سعودي بصرف المعاش الخاص به في أي وقت بعد من العمل أو إنتهاء المدة وخروجه من العمل أو الوفاة لا قدر الله، حيث أنها حددت شرطين للحصول على المعاش الأول أن لا تقل فترة الخدمة في العمل عن 120 شهراً، والثاني بلوغ المواطن سن ال60 عاماً.

1 موعد صرف رواتب المتقاعدين
2 متى تنزل الرواتب هذا الشهر

موعد صرف رواتب المتقاعدين

يتم إيداع رواتب المتقاعدين على النحو التالي:-ـ

  • صرف رواتب المتقاعدين شهر ذو الحجة 1441 لشهر أغسطس يوم الثلاثاء الموافق 25 -8-2020.
  • صرف رواتب شهر محرم (سبتمبر) سيكون يوم الخميس 24-9-2020 الموافق 8-2-1442هـ.

وفي هذا الصدد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة ساند لدعم العاملين بالقطاع الخاص، التي تقدم تعويضات مالية للأسر الذين تضرروا من جائحة كورونا، وذلك عبر كيفية تقديم طلب دعم العاملين السعوديين للحصول على دعم ساند من التأمينات.

متى تنزل الرواتب هذا الشهر

ننشر جدول صرف رواتب الموظفين بالقطاع العام في السعودية حسب التاريخ الهجري والميلادي على النحو التالي:-

  • صرف راتب هذا الشهر  8 محرم 1441 (أغسطس) يوم الخميس الموافق 27 -8-2020م.
  • صرف راتب الشهر المقبل 10 صفر 1442هـ (سبتمبر) يوم الأحد الموافق 27-9-2020م.
  • راتب 10 ربيع الأول 1442هـ سيتم يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2020م.
  • إيداع راتب 11 ربيع الثاني 1442هـ سيكون يوم الخميس الموافق 26 من شهر نوفمبر 2020.
  • إيداع رواتب الموظفين شهر جمادى الأول 1442هـ سيتم يوم 27 ديسمبر 2020.
نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

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