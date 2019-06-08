متى حساب المواطن .. أعرف موعد حساب المواطن ومتي ينزل الدفعة 19

يتبقى يومان علي إيداع الدفعة التاسعة عشرة لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن، حيث كان من المقرر صرفها في العاشر من يونيو الجاري، الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن فتح تسجيل الدفعة العشرين لمستحقي الدعم والتي من المقرر إيداعها في يوليو القادم، في الأيام القليلة الماضية بدأ البحث عن موعد حساب المواطن ومتي ينزل، لذلك نوضح للجالية السعودية أن الدفعة التاسعة عشرة سوف تنزل يوم الاثنين القادم 10 – 6 – 2019.

نذكركم بشروط الاستحقاق والأهلية في برنامج حسب المواطن، في البداية يجب أن يكون المُسجل سعودي الجنسية، وأن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية، وأن يكون غير مسجل في سجلات المحاكم والسجون، وفي الأخير ضرورة تطابق البيانات المسجلة في مركز معلومات حساب المواطن وفي الجهات الحكومية.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج سعودي خالص يعمل علي تخفيف أعباء المواطن السعودي الذي يعاني من غلاء الأسعار وقيمة الضرائب، حيث تعمل المملكة العربية السعودية علي توفير حياة كريمة لمواطنيها في ظل التوسعات الافتصادية التي بداتها داخل المملكة.