مستفيدي الدعم النقدي يتساءلون عن متى موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر، حيث أكد أحد مسؤولي البرنامج على الصفحة الرسمية لخدمة العملاء بأن موعد نزول الدفعة الجديدة فى موعدها الرسمي الذي حددته وزارة الشؤون الاجتماعية بالسعودية، حيث من المقرر نزول الدفعة فى اليوم العاشر من الشهر الجاري في حسابات المستفيدين على مستوى جميع المحافظات بالمملكة العربية السعودية، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم موعد نزول المرتبات والمعاشات لجميع المواطنون بالأراضي الحجازية، وكذلك شروط التسجيل في حساب المواطن السعودي.

متى موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر

يذكر بأن الحكومة السعودية ما زالت تتيح فرصة التسجيل عبر موقع حساب المواطن لمن لا يقوم بالانضمام الى منظومة الدعم السعودية للحصول على كافة مستحقاته السابقة بأثر رجعي، حيث وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية المسئولة على متابعة البرنامج بعض من الشروط والضوابط لمن يرغب فى التسجيل بالبرنامج الحكومي للدعم، فمن ضمن تلك الشروط.

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

مسئولي البرنامج اشترطوا على المستفيدين الجدد بعدم تواجدهم فى أى من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

كما سبق وتم الإشارة بعالية بأن موعد نزول المستحقات المالية لجميع المستفيدين ستكون موجودة بالحسابات البنكية الخاصة بكافة المستفيدين، كما دعي الحساب الرسمي لبرنامج حساب مواطن جميع المواطنين بالدخول على الموقع الرسمي للبرنامج من اجل الاستعلام برقم الهوية للتأكد من صحة رقم الآيبان للحساب البنكي.