متى يبدأ عيد الأضحى 2021 الكويت وكم يوم مدة العطلة؟

نستعرض معكم من خلال هذا التقرير تقديرات الحسابات الفلكية الدقيقة بخصوص موعد عيد لأضحى 2021 في الكويت، كما نتابع معكم أخبار عطلة عيد الأضحى في الكويت، هذا وينتظر الجميع في العالم تلك الأيام الكريمة والمباركة والتي تشهد موسم الحج، وشهر ذي الحجة الكريم والذي يبدأ بالأيام العشرة الفضيلة، ثم يأتي يوم وقفة عرفات أفضل أيام العام والذي يصادف يوم العاشر من ذي الحجة، وأول أيام العيد الكبير يصادف العاشر من ذي الحجة.

موعد عيد الأضحى 2021 الكويت

أصبحت الحسابات الفلكية دقيقة جدًا خلال السنوات الأخيرة، وتؤكد الحسابات الفلكية أن شهر ذي القعدة 1442 هذا العام سيكون كامل العدة وينتهي عن 30 يومًا، على أن يكون أول أيام شهر ذي الحجة 1442 في الكويت هو يوم الأحد 11 يوليو 2021، على أن يكون يوم وقفة عرفات هو يوم الإثنين 19 يوليو، وعليه يكون موعد عيد الأضحى 2021 في الكويت فلكيًا هو يوم الثلاثاء 20 من شهر يوليو 2021 الموافق العاشر من ذي الحجة 1442.

موعد عطلة عيد الأضحى 2021 الكويت

حتى الآن لم يصدر قرار حكومي رسمي بموعد عطلة عيد الأضحى في الكويت 2021، لكن أكدت عدة مصادر أنه في حال كانت وقفة عرفات يوم الإثنين 19 يوليو، سوف تكون العطلة من يوم الإثنين حتى يوم الخميس، ومن الممكن أن يتخذ مجلس الوزراء بأن يكون يوم الأحد 18 يوليو عطلة أيضًا وذلك لوقوعه بين عطلتين، وبذلك من المرتقب أن تكون العطلة أسبوع كامل، وهي مدة كافية لقضاء عطلة سياحية مميزة سواء داخل الكويت أو في أي وجهة سياحية عالمية، وذلك بعد فتح الطيران بين الكويت وبريطانيا.