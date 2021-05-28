متى ينتهي الفصل الدراسي الثالث في الامارات 2021

موعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث في الامارات هو أحد اكثر الأسئلة التي يتم طرحها بشكل كبير في هذا التوقيت من قبل الطلاب وكذلك اولياء الامور في جميع انحاء الامارات بشكل مستمر، حيث يرغب الطلاب في التعرف على موعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث وموعد اجراء الامتحانات ليتم الاستعداد لها بشكل جيد واداء الامتحانات بشكل جيد، استعدادا للدخول في اجازة الفصل الدراسي الثالث التي تلي الامتحانات مباشرة والتي ينتظرها الطلاب بشكل كبير على مدار العام، ونظرا لزيادة هذه التساؤلات سوف نوضح من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بموعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث للطلاب في الامارات.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث لطلاب الامارات

قامت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي خلال الايام الماضية بطرح الموعد الرسمي الخاص بإنتهاء الفصل الدراسي الثالث للطلاب بالنسبة للطلاب من الصف الرابع وحتى الصف الثاني عشر، حيث تم تحديد موعد بداية الامتحانات للطلاب لتكون في يوم الثامن من شهر يونيو القادم، ومن المقرر ان تستمر حتى يوم 17 من الشهر نفسه، وبعد ذلك سوف يتم انتهاء الفصل الدراسي الثالث للطلاب بشكل نهائي في يوم 30 من شهر يونيو، حيث من المقرر ان تبدأ الاجازة رسميا للطلاب في اليوم التالي الاول من شهر يوليو 2021، وبالنسبة للهيئة التدريسية في الامارات تبدأ الاجازة رسميا يوم 8 من شهر يوليو.

موعد اجازة الفصل الدراسي الثالث في الامارات

تبعا لما تم تحديده من خطة العام الدراسي التي تم وضعها في بداية العام في الامارات فنجد ان موعد اجازة الفصل الدراسي الثالث هذا العام والتي تبدأ عقب انتهاء الفصل الدراسي الثالث مباشرة، تبدأ يوم 1 من شهر 7 القادم 2021، وذلك بعدما ينتهي الفصل الدراسي الثالث بشكل رسمي يوم 30 من شهر يونيو.