مجاناً.. موعد وطريقة حجز تذاكر معرض الرياض الدولي للكتاب 2025

أعلنت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب عبر حسابها الرسمي في منصة X عن رابط حجز تذاكر المعرض و موعد انطلاقه، وبدورها أعلنت منصة ويبوك (Webook) المسؤولة عن حجز تذاكر فعاليات المملكة العربية السعودية عن إتاحة الحصول على التذاكر بشكل مجاني، في هذا السياق، نستعرض لكم من خلال المقال التالي كافة التفاصيل عن طريقة الحجز والموعد.

متى يبدأ المعرض؟

تنطلق فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب يوم 2 أكتوبر 2025 وتستمر حتى 11 أكتوبر 2025، و يفتح أبوابه وأجنحته لكافة الباحثين عن الثقافة والفنون من مختلف دول العالم.

و يقام معرض الرياض هذا العام في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

و يُعد المعرض فرصة استثنائية للزوار للالتقاء بمجموعة كبيرة من دور النشر المحلية والدولية،

والاطلاع على أحدث الإصدارات في وسط ثقافي و بيئة ملهمة، إذ يضم فعاليات ثقافية عديدة، أبرزها الأمسيات الشعرية والجلسات الحوارية التفاعلية مع نخبة متميزة من الكتاب والشعراء والمفكرين.

ما هي طريقة حجز التذاكر؟

يمكن الحصول على تذاكر معرض الرياض الدولي للكتاب بكل سهولة من خلال منصة ويبوك (Webook) و عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى، اضغط على رابط منصة وي بوك، وبعد ذلك اضغط على “احجز التذاكر”.

وفي الخطوة التالية، سجل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وبعد التسجيل، حدد عدد التذاكر المطلوبة وموعد الذهاب إلى المعرض، وتوجه إلى صفحة تفعيل الحجز.

والجدير بالذكر أن تذاكر معرض الرياض الدولي للكتاب متاحة مجاناً لكافة الراغبين في الحضور في الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر 2025.