مجسم تمثال الحرية في جدة وأسبوع فعاليات الثقافة الأمريكية

وسط استياء الكثيرون من المواطنين السعوديين وفي عدد من دول الوطن العربي، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالعديد من الصور التي تنشر مجسم تمثال الحرية في جدة، تحديداً في منطقة كورنيش الحمراء، وهو التمثال الذي وضع في جدة ضمن فعاليات أسبوع الثقافة الأمريكية، وهو الأسبوع الذي يعرض فيه العديد من العروض المميزة لتعريف الناس بثقافة أمريكا، ما هو سبب وجود تمثال الحرية في جدة ؟ تابع للتعرف على المزيد من التفاصيل.

تمثال الحرية في جدة

جاء وجود مجسم تمثال الحرية في جدة واحد من ضمن الفعاليات المستمرة في جدة التي تقدم عروض ليزر وفعاليات بهلوانية وغيرها من الفعاليات التي تندرج تحت فعاليات أسبوع “الثقافة الأمريكية” ومن المتوقع انعقاد فعاليات الثقافة الهندية فيما بعد، ولكن لم يستوعب الكثيرون فكرة وجود مجسم لتمثال الحرية في السعودية، وأعرب الكثيرون عن سخطهم على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر وفيسبوك وغيرها.

حيث علق المغردين على تويتر معربين عن استيائهم الشديد، في ظل وجود البعض منهم فخور بالمجسم، متساءلين عن انزعاج الآخرين وسبب الانزعاج في دهشة.

حيث اعتبر البعض أن هذا المجسم ما هو إلا “تقليد أعمى” للغرب، وآخرون اعتبره عودة مجددة لعهد الأصنام لبلاد الحرمين الشريفين.

آراء مغردي “تويتر” على مجسم تمثال الحرية

عبر المغردين عن أرائهم بوجود المجسم على أرض جدة، وكانت الأراء متنوعة ومنها:

رفض الفكرة من الأساس؛ حيث قيم الحرية والتعبير عن الرأي التي يرمز لها تمثال الحرية، وهي قيم تفتقر لها المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن.

رفض فكرة تقليد الغرب.

دعوة بعض المغردين لتحطيم التمثال.

اندهش بعض المغردين من اعتراض الآخرين على التمثال قائلين بأن الاعتراض نوع من أنواع الرجعية.

هذا وقد طمأنت “أمانة جدة” المواطنين بأن مجسم الحرية في جدة ستتم إزالته بمجرد الانتهاء من فعاليات أسبوع الثقافة الأمريكية، وأن وجوده مرهون بمدة الفعالية.