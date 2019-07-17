مجلة عروض العثيم في ملف واحد بدءًا من الخميس 18 يوليو وحتى الأربعاء المقبل

عروض العثيم لهذا الأسبوع تم طرحها لعملاء الأسواق الليلة، برغم أنها سوف تبدأ من الغد وذلك حتى يتسنى للجميع الإطلاع عليها واختيار ما يناسبهم منها، وتستمر هذه التخفيضات من يوم الخميس 18 يوليو وحتى الأربعاء المقبل الموافق 23 يوليو، وقد اختارت الشركة السعودية شعار جديد لعرضها لهذا الأسبوع ألا وهو “إجازتك معنا أحلى”، مشاركة منها للشعب السعودي بشكل عام ولزوار فروعها وأقسامها بوجه خاص موسم الإجازات في المملكة، والذي يكثر فيه عمليات التسوق والشراء فهي تسهل تلك العملية على الأسرة بمنتجات متنوعة وخصومات رائعة.

عروض العثيم لهذا الأسبوع

شملت تخفيضات متنوعة على منتجات اللحوم، سواء العجول البلدي أو الأثيوبي وبالعظم وبدون عظم كذلك لحم الغنم والخرفان، وشهدت العروض اللانشون والبرجر، أيضًا أما عن الدجاج فكانت هناك ثلاثة ماركات حاضرة وتحظى بشعبية كبيرة في المملكة، وهي الوطنية والتنمية وساديا المشهورة بمنتجاتها، التي يقبل عليها السعوديون والمقيمون على حد سواء لسهولتها وطعمها اللذيذ في الشواء، كذلك كانت هناك الفواكه والخضروات والمكسرات، التي يعشقها الكبار والصغار من البندق واللوز وعين الجمل.

منتجات الألبان بمختلف أنواعها وبعلاماتها التجارية المختلفة، كانت حاضرة مثل المراعي وكيري ولورباك بجبن الكريمة والمكعبات والزبادي والحليب السائل والمجفف، كما لم تنسى عروض العثيم الإلكترونيات مثل الشاشات والهواتف الذكية والحواسيب المحمولة، وللتعرف على كامل المنتجات والأسعار والتخفيضات وضعناها جميًعا لكم في ملف واحد يمكن الإطلاع عليه:

