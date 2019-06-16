مجلة عروض بنده كاملة في ملف واحد والممتدة حتى الأربعاء 19 يونيو

بدأت عروض بنده لهذا الأسبوع من يوم الخميس الماضي 13 يونيو الموافق 10 شوال 1440، وقد حرصت الأسواق السعودية ذات السمعة الطيبة على اقتناء مجموعة من السلع والمنتجات المفيدة، والمهمة للمواطن السعودي ولجميع عملائها داخل المملكة في هذا التوقيت من العام، حيث فصل الصيف وموسم الأجازات لذلك جاءت تحمل شعارًا يسعى الجميع صغارًا وكبارًا إلى أن يحصلوا عليه وهو “أجمل لحظات الصيف “، نعم فالكل يسعى لقضاء وقت ممتع وفترة صيفية تتميز بالهدوء والراحة النفسية والجسدية، وهذا ما حاولت بنده توفيره في عروضها.

عروض بنده بمناسبة الموسم الصيفي

قدمت مجموعة من التخفيضات على البضائع التي يسعى لشرائها المواطنون في تلك الفترة، وهي في الغالب تكون مرتكزة على مستلزمات المصايف والشواطيء من عوامات وملابس نزول البحر والأجهزة الكهربائية الخاصة بالمثلجات، للتغلب على حرارة الجو وغطاءات الرأس التي تقي من أشعة الشمس، وكذلك الكريمات والسوائل التجميلية التي تحمي الجلد للصغار والكبار، لم تكتفي فقط بذلك بل طرحت عروض بنده أيضًا لهذا الأسبوع خصومات على أسعار حمامات السباحة المحمولة، والتي يتم وضعها في أي مكان لتناسب حدائق المنازل في حالة عدم تواجدك أنت وعائلتك في مصيف وذلك لمزيد من الخصوصية.

هذا وتمتد تلك العروض إلى يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 يونيو، وحرصًا منا على سهولة تصفح العروض قمنا بتجميعها لكم جميعًا في ملف واحد يمكنكم الإطلاع عليه ومتابعة مجلة عروض بنده كاملة.

قد يهمك أيضًا : عروض بنده الأخيرة من السبت إلى الإثنين 17 يونيو