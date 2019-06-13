مجلة عروض بنده في الفروع والهايبر تحت شعار “أجمل لحظات الصيف” من 13 يونيو

بدأت عروض بنده اليوم الخميس 13 يونيو العاشر من شوال في مختلف الفروع، وكذلك في الهايبر على عدد كبير من المنتجات المتنوعة والتي تناسب جميع الأذواق، وتحت شعار “أجمل لحظات الصيف” بمناسبة بدء موسم الأجازات الصيفية، وتقدم الأسواق الخاصة بتلك الشركة العريقة مجموعة من التخفيضات الكبيرة على مختلف السلع، والتي تشمل اللحوم ومنتجات الألبان والحلويات والأجهزة الكهربائية والجوالات والمشروبات بأنواعها المختلفة، من عصائر طبيعية وسريعة التحضير وكذلك قهوة وشاي.

ومن أفضل عروض هايبر بنده لهذا الأسبوع تلك التي شملت مستلزمات الشواطيء التي تناسب الصغار والكبار، حيث عرضت حوض لحمام سباحة من ماركت إيزي بست واي بحجم كبير وبسعر 155 ريال سعودي، وبتخفيض قيمته 18%، كما شملت كذلك حمامات سباحة للصغار من نفس النوعية، وأيضًا مراكب مائية للأطفال بأسعار 22 ريال بخصومات 5 ريال على القطعة، وهناك حوض سباحة بفلتر للأطفال، كما سوف يجد عملاء بنده العديد من تشكيلات حمامات السباحة وأحجامها وألعاب مائية أخرى متنوعة.

مجلة عروض بنده وهايبر بنده

سوف نعرض لكم جميع العروض المختلفة في ملف واحد، يمكنكم تصفحه بسهولة مع العلم أن العروض الخاصة فقط بالهايبر مكتوب ذلك فوق صفحة العرض.