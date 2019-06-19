مجلة عروض كارفور اليوم وتخفيضات عالية لمدة 7 أيام بدءًا من 16 شوال

اليوم الأربعاء موعد عروض كارفور الأسبوعية في السعودية والتي إعتادت أن تطلقها بشكل مستمر منذ فترة طويلة، لتحمل عديد المفاجآت لعملائها من السعوديين والمقيمين من الدول الأخرى، وهو ما جعل الأسواق الشهيرة تحظى بثقة المتعاملين معها وذلك لقيمة التخفيضات العالية ولجودة المنتجات، وها هو العرض الذي بدأ اليوم الأربعاء 19 يونيو والموافق 16 شوال من سنة 1440 هجرية، يؤكد ذلك بمجموعة من السلع المتنوعة وذات الماركات الموثوقة وبأسعار تنافسية كبيرة، حرصت من خلالها كارفور على إرضاء العملاء والحصول على مزيد من الثقة، وقبل أن نضع لكم مجلة العروض كاملة سوف نتحدث سريعًا عن بعضها.

عروض كارفور على المنظفات ومستلزمات الصحة والجمال

أكثر ما يهم الأسرة في كل مكان بكل تأكيد هو تلك المنتجات، لذلك قد شملت عروض هذا الأسبوع من كارفور عدد كبير منها تمثل في صابون ومزيل عرق وجيل استحمام ماركة فا، وبروائحه المتنوعة والمعروفة برقتها، أما عن منتجات العناية بالشعر فقد كان هناك زيوت وشامبوهات بانتين ودوف ودابر أملا وفيولا، لم تنسى العروض غسول الفم ومعجون الأسنان ماركة سيجنال وليسترين، وكانت مرطبات الشفاة والجلد مثل الفازلين الطبي حاضرة أيضًا.

أما عن المناديل المعطرة والورقية الناعمة فشملت عدد من الماركات المعروفة مثل بيجون وفاين وبامبي وسانيتا جيبسي وكتكس ماكسي، وهي الفوط الصحية الجيدة هذا وهناك العديد من المنتجات الأخرى والتي يمكنكم مشاهدتها من ملف مجلة عروض كارفور لهذا الأسبوع.