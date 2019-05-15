مجلس الوزراء السعودي يُقر نظام “الإقامة المميزة” للأجانب 1440 ضمن رؤية 2030

أقر أمس مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نظام الإقامة المميزة كبديل عن الكفيل للأجانب غير السعوديين، وجاء هذا القرار إستكمالاً لمسيرة التطوير ورؤية 2030، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تم عرض التوصيات المقدمة من مجلس الشئون الإقتصادية والتنمية، علي المشروع المقدم من مجلس الشوري لنظام الإقامة المميزة.

وقد وافق علي القرار بالجلسة المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء 9/9/1440 هجرياً، 76 عضو مقابل معارضة 55 عضو، وقد تم إصدار مرسوم ملكي بالقرار، وتم إرسال القرار لمركز الإقامة لوضع اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة خلال 90 يوماً.

نص قرار مجلس الوزراء لإقرار “الإقامة المميزة”

“بعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (41/148) بتاريخ 3/9/1440 هجرياً، وبعد الإطلاع علي التوصية المعدة من مجلس الشئون الإقتصادية والتنمية رقم (8-40/44/د) بتاريخ 25/8/1440 هجرياً، قرر مجلس الوزراء الموافقة علي نظام الإقامة المميزة، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك”.

“الإقامة المميزة” في ضوء رؤية 2030

إستحدثة المملكة العربية السعودية نظام جديد وهو “الإقامة المميزة” كبديل للكفيل، حيث تأمل المملكة أن يكون هذا النظام بداية الطريق لزيادة الإستثمارات الأجنبية، وزيادة في ضخ الأموال لداخل المملكة بالطرق الشرعية.

تصريحات وزير التجارة والإستثمار بشأن نظام “الإقامة المميزة”

أكد وزير التجارة والإستثمار “ماجد القصبي” في مداخلة مع قناة العربية، أن نظام الإقامة المميزة سيعزز من التنافسية، ويمكن للملكة جلب رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، وأضاف أن هذا النظام سيمكن غير السعوديين من تعاملات شراء العقار السكني والتجاري والصناعي، بالتالي سيكون هذا المستثمر أمام المجتمع السعودي في العلن ويحد من الإقتصاد الخفي.

رأي خبراء الإقتصاد في “الإقامة المميزة”

يري خبراء الإقتصاد أن هذا النظام الجديد “الإقامة المميزة”، طريق لخفض تحويلات الأجانب خارج المملكة العربية السعودية، وسيوفر 10 مليار دولار سنوياً للإقتصاد السعودي، ويزيد من فرص الإستثمار علي أرض المملكة.

رسوم نظام “الإقامة المميزة”

لم يتم تحديد الرسوم الخاصة بنظام الإقامة المميزة حتي الأن، حيث أُرسل القرار لمركز الإقامة لتحديد اللائحة التنفيذية، ومايتضمنها من تحديد رسوم الحصول علي الإقامة المميزة سواء محددة المدة أو غير محددة حسب مقدم الطلب.

مميزات نظام “الإقامة المميزة”

تمكين الأجانب من ممارسة أعمالهم في العلن ووفق نظم وقوانين المملكة.

تمكين الأجانب من شراء وإمتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية.

تمكين المقيم من إستقدام العمالة.

تمكين المقيم من إمتلاك وسائل النقل.

حرية الدخول والخروج من المملكة بدون إذن مسبق.

منح المقيم حق إستصدار أذون زيارة للأقارب.

شروط الأولية لنظام “الإقامة المميزة”