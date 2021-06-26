محمد حماقي يشعل جده في حفله الغنائي ويقدم 3 مفاجآت للجمهور وزينة عماد أحدهم
أشعل حماقي أمس الجمعة بقبة دوم السعودية بجده خلال حفله الغنائي الذي أقيم بها بالأمس، وخلال الحفل وأثناء اعتلاءه خشبة المسرح أعلن عن مفاجأة لجمهوره، بعد تقديمه باقة متنوعة من أشهر أغانية.
الفنان محمد حماقي يشعل جده ويعلن مفاجآت للجمهور
- نفسى ابقي جنبه.
- قدام الناس.
- ما بلاش.
- أحلى حاجة فيكي.
- ليه بيلموني ليه.
- من البداية.
- يا ستار.
- كان وكان.
- واحدة واحدة.
وقام بافتتاح الحفل الغنائي في جده أمس الجمعة عماد إسكندراني، وبعده مباشرة صعد الفنان محمد حماقي إلى المسرح، وقدم محمد حماقي أكثر من مفاجأه للجمهور السعودي، وتمثلت المفاجأة الأولى في غناءه للجمهور باللهجة الخليجية، والثانية إعلانه عن تبنيه للموهبة السعودية الفنانة زينة عماد، كما وعد جمهوره في مفاجأته الثالثة لهم بعمل دويتو مع زينه عماد.
تفاعل الجمهور مع محمد حماقي
وبمجرد صعود محمد حماقي إلى مسرح جده تم رفع شعار كامل العدد، وبدأ بأغنيته الشهيرة “نفسي أبقي جنبه”، وشهد الحفل تفاعل كبير من الجمهور وتعالت الصيحات طوال الحفل والذي استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة.
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