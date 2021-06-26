Take a fresh look at your lifestyle.


محمد حماقي يشعل جده في حفله الغنائي ويقدم 3 مفاجآت للجمهور وزينة عماد أحدهم

بواسطة إسلام عوض
الفنان محمد حماقي يشعل جده  ويعلن مفاجآت للجمهور الفنان محمد حماقي يشعل جده  ويعلن مفاجآت للجمهور

أشعل حماقي أمس الجمعة بقبة دوم السعودية بجده خلال حفله الغنائي الذي أقيم بها بالأمس، وخلال الحفل وأثناء اعتلاءه خشبة المسرح أعلن عن مفاجأة لجمهوره، بعد تقديمه باقة متنوعة من أشهر أغانية.

1 الفنان محمد حماقي يشعل جده ويعلن مفاجآت للجمهور
2 تفاعل الجمهور مع محمد حماقي
3 اقرأ أيضاً:

الفنان محمد حماقي يشعل جده  ويعلن مفاجآت للجمهور

  • نفسى ابقي جنبه.
  • قدام الناس.
  • ما بلاش.
  • أحلى حاجة فيكي.
  • ليه بيلموني ليه.
  • من البداية.
  • يا ستار.
  • كان وكان.
  • واحدة واحدة.

وقام بافتتاح الحفل الغنائي في جده أمس الجمعة عماد إسكندراني، وبعده مباشرة صعد الفنان محمد حماقي إلى المسرح، وقدم محمد حماقي أكثر من مفاجأه للجمهور السعودي، وتمثلت المفاجأة الأولى في غناءه للجمهور باللهجة الخليجية، والثانية إعلانه عن تبنيه للموهبة السعودية الفنانة زينة عماد، كما وعد جمهوره في مفاجأته الثالثة لهم بعمل دويتو مع زينه عماد.

تفاعل الجمهور مع محمد حماقي

وبمجرد صعود محمد حماقي إلى مسرح جده تم رفع شعار كامل العدد، وبدأ بأغنيته الشهيرة “نفسي أبقي جنبه”، وشهد الحفل تفاعل كبير من الجمهور وتعالت الصيحات طوال الحفل والذي استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة.

اقرأ أيضاً:

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

قد يعجبك ايضا
أخبار السعودية

قريباً.. دويتو زينة عماد وحماقي بعدما أشعلا مسرح جده بالأمس وتفاصيل وعد حماقي لها

أخبار السعودية

بـ4 خطوات.. خدمة تسجيل المواليد عن طريق أبشر 1442 واستلامها عبر البريد الوطني

أخبار السعودية

رابط نتائج المسار الالكتروني للحج 1442.. (إستعلام+ إصدار تصريح نهائي)

أخبار السعودية

خطوات وشروط التسجيل في برنامج زائرون

أخبار السعودية

خطوات التسجيل في الحج 1442 المرحلة الثانية عبر المسار الإلكتروني

أخبار السعودية

بـ8 خطوات.. حجز موعد إدارة المرور.. الكترونياً عن طريق أبشر 1442

أخبار السعودية

6 خطوات للتسجيل النهائي في المسار الإلكتروني والحصول على تصريح الحج لعام 1442هـ

أخبار السعودية

نظام نور والاستعلام عن النتائج وخدمات التقديم لطلبة الصف الأول

أخبار السعودية

نداء استغاثة خدمة جديدة على تطبيق توكلنا وخطوات الحصول عليها

أخبار السعودية

برقم الهوية أو اللوحة.. طرق الاستعلام عن المخالفة المرورية عبر أبشر


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.