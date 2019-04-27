مخالفات السرعات المرورية والغرامات المقرر .. تصل إلى 2000 ريال

دائما ما تناشد الإدارة العامة للمرور كافة المواطنين بالالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وخاصة الطرق السريعة، وذلك حرصا على أرواحهم وأرواح الآخرين في المقام الأول، وكذلك لتجنب الوقوع تحت طائلة قانون المرور، والخضوع للغرامات المقررة لمخالفة السرعات المرورية والتي تصل إلى 2000 ريال، طبقا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية من خلال حسابها الرسمي على برنامج التغريدات القصيرة “تويتر”، والذي سوف نستعرضه بالتفصيل في السطور التالية.

جدول مخالفات السرعة على الطرق بالمملكة العربية السعودية

السرعات المقررة والتي تحددها الإدارة العامة للمرور يتم اعتمادها على أبحاث علمية متخصصة تدرس طبيعة الطرق والمركبات ومعايير الأمن التي يستوجب اتباعها وذلك لحماية قائدي السيارات في المقام الأول، ولذلك وجب الالتزام بها وعدم التهاون أو التساهل في متابعتها.

اتبعت الإدارة العامة للمرور آلية تغليظ العقوبة على مخالفي السرعات القانونية المقررة من خلال الغرامات التالية:

غرامة مالية لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق وفقا للجدول التالي:

مقدار تجاوز السرعة المحددة الحد الأدنى الحد الأعلى في حالة التجاوز بأكثر من 10 كم / ساعة إلى 20 كم / ساعة عن السرعات المقررة 150 300 في حالة التجاوز بأكثر من 20 كم / ساعة إلى 30 كم / ساعة عن السرعات المقررة 300 500 في حالة التجاوز بأكثر من 30 كم / ساعة إلى 40 كم / ساعة عن السرعات المقررة 800 1000 في حالة التجاوز بأكثر من 40 كم / ساعة إلى 50 كم / ساعة عن السرعات المقررة 1200 1500 وأخيرا في حالة التجاوز بأكثر من 50 كم / ساعة عن السرعات المقررة 1500 2000

وأخيرا نناشد الجميع بالالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وذلك لسلامتك الشخصية في المقام الأول، ثم لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، ونتمنى للجميع سلامة الوصول.

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