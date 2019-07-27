مدينة الحجاج منطقة الجوف السعودية تستقبل حجاج بيت الله الحرام ( فيديو)

استقبلت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم في منطقة الجوف حجاج بيت الله الحرام مساء امس الجمعة ، حيث أبدي حجاج بيت الله الحرام الوافدين من دولة العراق فرحهم وسعادتهم لما يتلقون من خدمات كبيرة في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم .

تجهيزات الحجاج

وتجهزت مدينة الحجاج بأبو عجرم بوتوجيهات من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف – بحسب وكالة الانباء السعودية ” واس” مبكرًا وامتلأت بالطاقات المختلفة على أهبة الاستعداد لاستقبال الحجاج وخدمتهم, حيث يتم استقبال الحجاج مساءً وتوزيعهم على مخيمات مجهزة لهم للنوم..

ولفت التقرير الي ان المدينة تحرص علي تقديم وجبات الإفطار في الصباح الباكر, ثم يغادرون للديار المقدسة ,و هناك مجموعة من المراكز والأجنحة تقدم خدماتها للحجاج التي يحتاجون لها أثناء إقامتهم وطريقهم , من خدمات صحية وعلاجية وتوعية وإرشاد , حيث يشارك فيها القوات الخاصة لأمن الطرق والشرطة, وزارة الحج والعمرة و بلدية أبو عجرم والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد, والشؤون الصحية بالجوف ، والهلال الأحمر السعودي والجمعية السعودية للعلاج الطبيعي -سبتا- .

وصول 860 ألف حاج

أعلنت المملكة العربية السعودية مساء أمس الجمعة وصول ما يقرب من 860 ألف حاج عبر جميع منافذها لاداء مناسج الحج.

وبحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية ” واس” ان منافذ المملكة سجلت دخول 859.220 حاج حتي مساء الخميس الماضي .

ولفتت احصائية للمديريه العامة للجوازات السعودية دخول 820.091 حاج عن طريق الجو ، فيما دخل28.780 حاج عن طريق البر، بالإضافة الي 10.349 حاج عن طريق البحر ، وذلك بزيادة 11% عن نسبة الحجاج القادمين للملكة خلال تلك الفترة من العام الماضي.