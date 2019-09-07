مركز الإقامة المميزة في السعودية يجيب على تساؤلات أبرزها هل يحق لحامل الإقامة الزواج من الجنسية السعودية







بعد أسابيع من بدء تلقي مركز الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية طلبات من الراغبين في الحصول عليها عبر المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، بدأت تَرِدُ إلى المركز العديد من التساؤلات والاستفسارات تتعلق بالإقامة المميزة، والمركز يردّ عليها بصورة تزيل أي غموض حول الحصول عليها والحقوق والمميزات التي يتمتع بها من تتوفر فيه شروط منحها له، وفي هذه المقالة رصدنا لكم أبرز الاستفسارات والتساؤلات التي تُثار حولها، وشروط التقديم والفرق بينها وبين إقامة المستثمر وكل ما تود معرفته عن هذه الإقامة.







الإقامة المميزة في السعودية







شروط التقديم للحصول على الإقامة المميزة







بيّن مركز الإقامة المميزة الذي أُنشِئ لهذه الغاية عددًا من الشروط التي يجب توفرها وفقاً لنظام الإقامة المميزة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10/9/1440هـ وتشمل هذه الشروط ما يلي:

تقديم جواز سفر ساري المفعول

ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة.

خلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق.

تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.

أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة.







طريقة التقديم عبر المنصة الشاملة الإلكترونية سابرك

للراغبين في التقديم للحصول على الإقامة المميزة والتمتع بمميزاتها العديدة يمكن ذلك إلكترونيًا عبر المنصة الشاملة الإلكترونية سابرك وذلك باتباع الخطوات التالية:







الدخول إلى موقع المنصة الشاملة سابرك والتسجيل من خلال الرابط التالي: التسجيل في سابرك

ملء البيانات الشخصية كما هو موضح بالصورة التالية:

بعد الإنتهاء من التسجيل سوف يتم معالجة الطلب وفي حال الموافقة يتم منح الإقامة.

أنواع الإقامة المميزة

هناك نوعين من الإقامة المميزة وهما:

إقامة مميزة غير محددة المدة في المملكة العربية السعودية ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط المطلوبة ودفع مبلغ 800.000 ريال سعودي لمرة واحدة.

إقامة مميزة محددة المدة في المملكة وتُمنح لسنة واحدة قابلة للتجديد ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط المطلوبة ودفع مبلغ 100.000 ريال سعودي في السنة الواحدة.

مركز الإقامة المميزة يجيب على الاستفسارات

من بين الاستفسارات التي وردت إلى مركز الإقامة المميزة :

هل تشمل الحقوق والمزايا التي يتمتع بها حامل الإقامة المميزة حق الزواج من الجنسية السعودية؟

وفي معرض الرد على هذا الاستفسار أجاب المركز بالتالي: “لم تتضمن الحقوق والمزايا التي سيتمتع بها حامل الإقامة المميزة حق الزواج من الجنسية السعودية، حيث إن ذلك يخضع للشروط التي تصدرها الجهات المختصة”.

“هل تخضع تحويلات حاملي الإقامة المميزة لأي رسوم أو ضرائب؟”.

رد المركز عبر موقعه الرسمي: “إن النظام لم يتضمن أي أحكام خاصة في هذا الشأن”.

“هل هناك علاقة بين حقوق المواطنة وحقوق حامل الإقامة المميزة؟”.

وردّ المركز على هذا الاستفسار بالقول: “لا يوجد علاقة بين حقوق المواطنة وحقوق حامل الإقامة المميزة، حيث إن الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً للنظام وردت على سبيل الحصر.

ما الفرق بين الإقامة المميزة وتاشيرة المستثمر؟

ومن ضمن الاستفسارات التي رد عليها مركز الإقامة المميزة التوضيح للفروق بين الإقامة المميزة وتأشيرة المستثمر والتي هي كما يلي:

ترتبط تأشيرة المستثمر بحصول الشخص الطبيعي غير السعودي على ترخيص استثماري وفق نظام الاستثمار الأجنبي، وورود اسمه كمالك في الترخيص الاستثماري.

تكون إقامة المستثمر مرتبطة بكفيل، وتكون المنشأة الاستثمارية هي الكفيل في هذه الحالة، بينما لا يرتبط حامل الإقامة المميزة بكفيل.

تبين إقامة المستثمر أن مهنة حاملها “مستثمر” بينما لا ينطبق ذلك على الإقامة المميزة.

لا تصدر لحامل إقامة المستثمر رخصة عمل.

لا يتم تسجيل العقار السكني باسم حامل إقامة المستثمر.