مركز الاتصال الوطني آمر للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم لكافة المستفيدين من خدمات الجهات الحكومية

مركز الاتصال الوطني آمر هي خدمة إلكترونية جديدة تقدمها المملكة العربية السعودية لأبنائها المستفيدين من المصالح الحكومية للرد على استفساراتهم بشكل فوري، حيث يضم آمر الجزء الخاص باستفسارات المواطنين والمقيمين بالمملكة، و سنوضح ذلك في المقال.

مركز الاتصال الوطني آمر

في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم أجمع، تم تفعيل كافة السبل لتسهيل العملية على المواطنين المتعاملين مع جميع المصالح الحكومية بالمملكة لحل مشكلاتهم، وجاء مركز آمر على رأس الخدمات المقدمة من السعودية، حيث يمكن للمواطن أو المقيم الاستفسار في أي وقت بشأن الخدمات التي تقدمها المصالح الحكومية والتي يتعامل بها مع المصلحة.

رقم مركز الاتصال الوطني

وقد حدد آمر الاستفسارات بلغتين وهما اللغة العربية واللغة الانجليزية، ويمكن لمتلقي الدعم الاستفسار عبر الرقم المباشر 199099 أو عبر الرسائل النصية، كما يمكن أيضا الاستفسار منهم على الانستجرام وتويتر والفيس بوك، ولم يخلو تقديم الدعم من البريد الالكتروني والفاكس.

مركز تفاعل المواطنين (آمر)

تم تأسيس مركز الاتصال الوطني آمر من قبل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة العربية السعودية يسر، بهدف إنشاء مركز دعم موحد يقدم الدعم للمستفيدين عبر استخدام الانترنت دون الحاجة إلي النزول للشوارع والمصالح الحكومية.

امر محتاج مساعدة

تدعو المملكة أبناءها إلى استخدام الخدمة عبر الذهاب إلى مركز تفاعل المواطنين (آمر) ، واتباع الخطوات المكتوبة، وعدم النزول إلى المصالح الحكومية واستخدام خدمة آمر لجميع استفساراتهم، و سيجدون فريقا مجهزا للرد على جميع الاستفسارات وحل المشاكل باحترافية.

وضرورة الالتزام أيضا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعدم اتخاذ أي خطوة في بشأن النزول إلي المصالح الحكومية من أجل أي استفسار منعا للاحتكاك الذي يؤدي إلى انتقال وانتشار الظروف التي يشهدها العالم.

وأن الحكومة السعودية بقيادة صاحب السمو الملك سلمان بن عبد العزيز مستمرة في تقديم جميع الحلول التي تسهل على أبناء المملكة والمقيمين فيها حتي الوصول إلي بر الأمان.