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مركز الفلك الدولي يعلن رسمياً موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 بجميع الدول العربية

بواسطة إسلام عوض
موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 بالدول العربية موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 بالدول العربية

أعلن مركز الفلك الدولي اليوم بشكل رسمي عن موعد أول أيام عيد الأضحى 2021، ونشر خريطة تبين الدول التي من الممكن أن يتم رؤية هلال ذي الحجة بها يوم السبت 10 يوليو 2021، والدول التي يستحيل فيها رؤية الهلال، والدول التي لا يمكن رؤية الهلال بها.

1 موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 بالدول العربية
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موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 بالدول العربية

ووفق الخارطة المنشورة بالخبر، فإن المناطق الموجودة باللون الأحمر يستحيل فيها رؤية الهلال يوم 10 يوليو.

المناطق الغير ملونة، لا يمكن فيها رؤية الهلال لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

المناطق الموجودة باللون الأزرق يمكن فيها رؤية الهلال بالتلسكوب..

المناطق الموجودة باللون الزهري  واللون الأخضر يمكن فيها رؤية الهلال بالعين المجردة.

وحول موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 قال مركز الفلك الدولي أنه من المستحيل رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم 9 يوليو وعليه فإنه من المقرر أن أن يتم إتمام عدة شهر ذي القعدة ثلاثين يوماً، على أن يكون أول أيام العيد في السعودية ومصر والكويت وقطر وجميع الدول العربية والإسلامية، يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو الجاري.

كما تكون وقفة عرفات الإثنين 19 يوليو الجاري، وتبدا أول أيام العيد الثلاثاء 20 يوليو، وكل عام والأمة الإسلامية والعربية بخير.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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