مركز قياس يعلن موعد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم عن موعد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، وهو اختبار يجري من خلاله قياس مدى قدرة المعلمين المعلمات على تحقيق المعايير المطلوب توفرها لديهم من علوم ومهارات التي تغطي كافة الجوانب الأساسية لمهنة المعلم وبذات الوقت تساعد هذه الاختبارات الجهات المختصة في وزارة التعليم في عمليات الانتقاء والمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية، وتشمل اختباركفايات المعلمين والمعلمات نوعين أساسيين، اختبار عام وآخر اختبار تخصص وكل منهما يتكون من 75 سؤال باستثناء تخصصي الرياضيات والفيزياء فيتكون كل منهما من (60) سؤالاً، وفي هذا التقرير نلق الضوء على الموعد المحدد لاختبارات كفايات المعلمين وماذا يتضمن كل من نوعي الاختبارات.

موعد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

متى موعد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين ؟

وفقًا للمركز الوطني للقياس والتقويم سوف يكون التسجيل في الاختبار حسب جدول المواعيد التالية:

الفترة نوع الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل المبكر فترة الإختبار الفترة الاولى ورقي العربية ذكور من 16/9/2019 إلى 20/10/2019 من 22/11/2019 إلى 30/11/2019 الفترة الاولى ورقي العربية إناث من 24/9/2019 إلى 20/10/2019 من 22/11/2019 إلى 30/11/2019

ممَ تتكون اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات وما هي معايير القياس

كما اسلفنا اختبارات كفايات المعلمين هي على نوعين وهما:

الاختبار العام

يتكون هذا الاختبار من 75 سؤال ما عدا تخصصي الرياضيات والفيزياء فلهما 65 سؤالًا وتغطي الاسئلة المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، ويتضمن الاختبار العام المجالات التالية:

المعرفة المهنية.

تعزيز التعلم.

دعم التعلم.

المسؤولية المهنية.

أما المعايير التي تقاس بموجبها تلك المجالات والنسب كما يلي:

المعرفة بالطالب وكيفية تعلمه ١١%

الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية ١٦%

المعرفة بطرق وأساليب التدريس العامة 15%

معرفة كيفية إعداد برامج تعلم متكاملة ٧%

تهيئة فرص لتعزيز تعلم الطلاب ١١%

تقويم تعلم الطلاب وتزويدهم بتغذية راجعة بناءة ١٣%

بناء بيئة تعلم آمنة وداعمة للتعلم ٨%

تأسيس توقعات عالية وثقافة داعمة للتعلم 5%

العمل بفاعلية مع الآخرين، وتطوير علاقة مع الآباء وأولياء الأمور والمجتمع 5%

التطوير المستمر للمعارف والممارسات المهنية ​٤%

الإلمام بالمتطلبات المهنية للمعلم السعودي 5%

اختبار التخصص

النوع الآخر لاختبار كفايات المعلمين والمعلمات وهو اختبار التخصص ويبلغ عدد التخصصات 25 تخصصاً، بحيث يغطي هذا الاختبار المجالات الأساسية لكل تخصص من التخصصات التي يتم تدريسها للطلاب