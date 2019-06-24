مزايا الإقامة المميزة وشروطها والفرق بينها وبين تأشيرة المستثمر

مركز سبارك بدأ في تلقي طلبات راغبي في الحصول على الإقامة المميزة وتعبر الإقامة المميزة لها الكثير والعديد من المزايا التي تقدمها لحاملها حسب نوع الإقامة ومدتها ، وقد نشر مركز الإقامة المميزة عبر موقعه الرسمي على الأنترنت ابرز الأسئلة التي تدور حول هذه الإقامة .
المزايا التي يتمتع بها حامل الإقامة المميزة :
- أقامة الشخص مع أسرته
- الحصول على تأشيرات لزيارة الأقارب
- استقدام العمالة المنزلية حسب احتياجات الشخص
- امتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية ماعدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية “ويقصد بالمناطق الحدودية المواقع المحددة المواقع المحددة بموجب أدوات نظامية “
- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز عن 99 عاما ، وهذا الحق قابلا للتصرف بانتقاله إلي الغير .
- امتلاك وسائل النقل الخاصة .
- أمكانية العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ، فيما عد المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودين العمل بها
- إمكانية الخروج والعودة إليها ذاتيا
- مزاولة الأعمال التجارية.
شروط الحصول على الإقامة المميزة:
ومن حق أي شخص الحصول على الإقامة المميزة بشرط أن يستوفي الشروط التالية :
- يكون المتقدم حاصل على جواز سفر ساري المفعول
- الايقل سن المتقدم عن 21 عاما.
- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم” ويقصد بالملاءة المالية أثبات قدرة المتقدم في الحصول على الإقامة المتميزة وتحمل الأعباء المعيشية في المملكة العربية السعودية”.
- تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق
- تقديم تقرير صحي للمتقدم يثبت خلوه من الأمراض المزمنة بشرط ألا يزيد تاريخه عن ستة اشهر
- أن تكون أقامة المتقدم نظامية في حالة إذا كان متقدما من داخل المملكة .
أنواع الإقامة المميزة في المملكة :
- الإقامة المميزة لمدة سنة قابلة للتجديد وتقدر بمبلغ 100000 ريال سعودي وفي حال رغبة المتقدم في زيادة المدة عن سنة يحصل على خصم 2% عن كل سنة بصورة تراكمية عند دفعه مقدما لأكثر من عام .
- الإقامة المميزة غير محددة المدة وتقدر قيمتها بمبلغ 800000 ريال سعودي.
التعليقات