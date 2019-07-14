مسئولون سعوديون يكشفون أهمية منصة صحة ويشكرون خادم الحرمين على قراره

بعد قرار خادم الحرمين الشريفين اليوم بشأن منصة صحة بالموافقة على اضافة خدمة استخراج الأجازة المرضية للموظفين الحكوميين من خلالها، وربطها بوزارة الخدمة المدنية التي بدورها يمكن اعتماد تلك الشهادة من خلال المنصة، مما يوفر الوقت والمجهود وجودة الأداء في ذات الوقت على المواطن السعودي، وكذلك المؤسسات الحكومية، قوبل قرار اليوم بكثير من الترحيب والتأكيد على أهميته، وبأنه جاء للتأكيد على سعي المملكة الحثيث لتطوير منظومة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء بها من جهة وللعمل على راحة المواطن من ناحية أخرى.

وزير الخدمة المدنية يشيد بـ منصة صحة

أشاد الدكتور سليمان بن عبد الله الحمدان بالقرار الملكي الذي صدر اليوم بشأن الأجازة المرضية، وضمها كخدمة من ضمن الخدمات التي تقدمها منصة صحة متوجهًا بالشكر الشديد لخادم الحرمين، ومؤكدًا على أهمية المنصة والتي تحقق التكامل الصحي الخدمي في المملكة، مما يحسن من الأداء الذي يتم تقديمه للمواطن، وأضاف أن وزارته مستمرة في تقديم الأعمال التكاملية بينها وبين الوزارات الأخرى، من أجل تسهيل وتطوير الكثير من الخدمات التي يتم تقديمها للسعوديين.

في ذات الوقت أكد الدكتور نهار العازمي الأمين العام للمجلس الصحي السعودي على أهمية المنصة، مشيرًا إلى أنه عمل إلكتروني يهدف إلى رفع مستوى الجودة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد السواء، وتوجه بالشكر للحكومة على الدور الذي تقوم به من أجل تحقيق مستوى أفضل من الخدمات التي يتم تقديمها.