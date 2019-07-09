مسابقة الحلم| كيفية الاشتراك وربح 3.000.000$ عبر mbc اعرف ارقام التواصل لمختلف الدول

مسابقة الحلم من المسابقات التي يشارك فيها الكثير من الناس على مستوى العالم العربي، وخاصة أن قيمة الاشتراك لا تتعدى رسالة نصية من الهاتف الجوال، ويزداد عدد المشتركين في العام الحالي نظراً لأن قناة MBC نوهت عن أن قيمة الجائزة أصبحت 3 ملايين دولار، وتؤكد وجود حساب واحد فقط للمسابقة على الانترنت, ومن منا لا يحلم بالفوز بالجائزة لكي يحقق أحلامه وأمانيه و يوفر لأسرته الراحة والسعادة ويبدأ فتح باب التسجيل في مسابقة الحلم يوم 7 يناير 2019م، ويستمر تسجيل الاشتراك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019م.

الإعلامي مصطفى الأغا مقدم المسابقة.

يؤكد الإعلامي الفلسطيني مصطفى الأغا أن الفائر يتم اختياره بمحض الصدفة والحظ، ولا يتدخل فريق العمل في اختياره، وهو الأمر الذي قامت عليه المسابقة من البداية حيث المصداقية والشفافية، ويرجع استمرار المسابقة لعدة أعوام إلى الإدارة المتميزة لمجموعة قنوات MBC، لدرجة أن القناة تمنع اشتراك أقارب العاملين ببرنامج صدى البلد من الدرجة الأولى وحتى الرابعة، وكذلك أزواجهم وأزواج أقاربهم إلى الدرجة الرابعة.

مسابقة الحلم وكيفية الاشتراك.

بدأت مسابقة الحلم يوم السابع من يناير عام 2019م وتنتهي الثالث عشر من سبتمبر 2019م، ويكون الاشتراك على النحو التالي:-

يقوم المشترك بإرسال رسالة نصية مكتوب فيها كلمة (حلم) أو (Dream) أو (reve)، ويمكن الاتصال هاتفياً على الرقم الخاص بالمسابقة، وعليه الموافقة على استقبال العروض الإعلانية والحملات والرسائل النصية التي ستصل على الهاتف.

سيصل المتسابق رسالة ترحيب موضح فيها التعامل مع المسابقة، ورسالة ثانية تحمل سؤال وإجابتين وعلى المتسابق اختيار الإجابة الصحيحة، وارسالها في رسالة نصية قصيرة.

كافة الرسائل الترويجية التي تخص المسابقة والمرسلة إلى المشتركين مجانية.

كلما أجاب المشترك إجابة صحيحة كلما حصل على فرص جديدة تضاف لرصيده أثناء المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم.

مصر الاشتراك عبر شركات أور انج وفودافون واتصالات وبنفس الرقم 95450 بقيمة 5 جنيهات مصري.

موريتانيا عن طريق شركة Mauritel وعلى رقم 1559 بقيمة 400 أوقية موريتانيا.

المغرب عن طريق شركتين أورانج وInwi, على رقم 9669 بقيمة 9 دراهم مغربية.

تونس عن طريق ثلاثة شركات أور انج –Ooredoo — Tunisie Telecom بقيمة 1.44 دينار تونسي.

وهكذا تعرض قنوات MBC كافة الدول التي تستطيع الاشتراك في المسابقة، وكافة الشركات التي تتواجد فيها وقيمة الاشتراك، ويعرض برنامج صدى البلد كافة التفاصيل عن المسابقة وخاصة لحظة الفوز من خلال الاتصال بالفائز على الهواء مباشرة.