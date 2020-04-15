مسابقة وتحدي هوماثون السعودية تعرف علي شروط التقديم ومجالات المسابقة

نستعرض لكم مسابقة وتحدي هوماثون، والذي تم إطلاقه من قبل الإتحاد السعودي للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط، من أجل الوصول إلي حلول لمواجهة تفشي وباء الكورونا المستجد، والذي تسبب في وفيات كبيرة في معظم دول العالم، حيث وصلت أعداد المصابين به إلي نحو 2 مليون مصاب حول العالم.

تعريف بالمسابقة وما هي مسابقة هوماثون ؟

تم إطلاق هذا التحدي “مسابقة هوماثون” من قبل المملكة العربية السعودية في محاولة منها لإيجاد حلول تقنية، والتوصل لتطبيقات ذكية تساعد في التصدي لجائحة الوباء المستجد، حيث تساعد المتسابقين من الوصول إلي أختراع تطبيقات ذكية في العديد من المجالات التقنية، من أجل الوصول إلي حلول مبتكرة لتوصيل الطلبات من المحلات التجارية، وتطبيقات التعلم عن بعد.

مجالات تحدي هوماثون

تشمل المجالات الخاصة بمسابقة هوماثون سبعة من المجالات المطلوبة وهي كالتالي:

مجال الخدمات اللوجستية. مجال العمل عن بعد. مجال الصحة الوتطبيقات الصحية. مجال الحكومة الإلكترونية. مجال التعليم وتطبيقات التعليم عن بعد. مجال التقنية المالية. مجال التجارة والترفيه.

جوائز مسابقة “تحدي هوماثون” في السعودية

تصل القيمة الإجماليه للمسابقة بكافة مجالاتها إلي 400 ألف ريال سعودي، تقسم إلي عدد من المستويات وعددها ثلاثة وتقسم كالتالي:

قيمة الجائزة الأولي تصل إلي 50 ألف دولار أمريكي.

قيمة الجائزة الثانية تصل إلي 25 ألف دولار.

قيمة الجائزة الثالثة تصل إلي 15 ألف دولار أمريكي.

بالإضافة ألي عدد من الجوائز النوعية التي تقدمها المسابقة.

خطوات التسجيل في تحدي ومسابقة هوماثون السعودية

تستطيع التقديم وتسجيل الدخول إلي تحدي ومسابقة هوماثون عن طريق الأنتقال إلي المواقع الرسمي للمسابقة وأتباع هذه الخطوات والتي تتضمن التالي:

1- قم بالأنتقال إلي الموقع الرسمي لتحدي ومسابقة هوماثون.

2- قم بإدخال البيانات المطلوبة منك.

3- قم بإدخال المعلومات الخاصة بالجنسية.

4- قم بتحديد خيار الأنتقال إلي العمل بشكل منفرد أو الأنضمام إلي فريق المتسابقين.

الجدير بالذكر أن الأتحاد السعودي للأمن السيبراني قد أشار إلي وصول أعداد المشتركين في هذا التحدي إلي نحو ألف مشترك من الدول العربية، حيث يشرف عليهم حوالي 100 مرشد من أكثر من 15 دولة.