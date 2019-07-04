مسار حجاج الداخل : رابط موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حج الداخل 1440

أطلقت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية قبل قليل رابط مسار حجاج الداخل، وهي المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وكانت المرحلة الأولى تم إطلاقها قبرة فترة من أجل تعريف الراغبين في حجز الحج للعام الحالي 1440، بكافة البرامج والخدمات المقدمة التي يتم تقديمها لأكثر من 230 ألف حاج وحاجة من مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين بالمملكة، وذلك عبر 190 شركة مؤهلة ومرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة.

وزارة الحج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

وأكد نائب وزير الحج والعمرة في تصريحات صحفية تناولتها العديد من المواقع الإخبارية، ووكالة الأنباء السعودية، أن المرحلة الثانية من وزارة الحج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل تهدف إلى التسجيل في الحج هذا العام، عبر المسار الإلكتروني، وهو الرابط الذي تم إطلاقه خصيصاً من أجل الحجز الفعلي في برامج الحج المختلفة، والذي يتوفر من خلاله عدد من الباقات المختلفة التي تم تغيير مسمياتها غي وقت سابق، ليصبح باسم ضيافة 1،2،3، 4، وباسم الاقتصادي 1، 2، وتشمل كل باقي من هذه الباقات على بعض الخدمات والمميزات.

المسار الإلكتروني

كما سبق وتم الإشارة، فإن المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني تهدف إلى حجز الحج الداخلي، على أن يتم الاستفادة من كافة الخدمات الموجودة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، حتى اليوم السابع من ذي الحجة لعام 1440، وأكد نائب وزير الحج والعمرة، إنه في حال عدم دخول الزائر على المرحلة الأولى من المسار، فإنه سيتمكن بالتسجيل في الحج لهذا العام، والتي انطلقت يوم 15/9/1440 هجرياً، حيث كانت المرحلة الأولى مخصصة فقط للتعريف بالبرامج المتاحة لدى الشركات والمؤسسات.

أسعار حملات الحج 1440

باقة ضيافة 1 يبدأ سعرها من 7561 إلى 8161 ريال، وضيافة 1 بلس يتوفر بها سكن.

باقة ضيافة 2 يبدأ سعرها من 7310 إلى 7910 ريال، وضيافة 2 بلس يتوفر بها سكن.

باقة ضيافة 3 يبدأ سعرها من 6508 إلى 7108 ريال، وضيافة 3 بلس يتوفر بها سكن.

باقة ضيافة 4 يبدأ سعرها من 5708 إلى 6308 ريال، وضيافة 4 بلس يتوفر بها سكن.

باقة ضيافة 1 أبراج يبلغ سعرها 11905 ريال، وهو مخصص لحجاج بيت الله الحرام اللذين يسكنون بأبراج منى.

باقة اقتصادي 1 يبدأ سعرها من 3447 إلى 4797، وهو ما كان يسمى سابقاً حج منخفض التكلفة.

باقة اقتصادي 2 بتكلفة 3456، وهو ما كان يطلق عليه سابقاً برنامج الحج الميسر، ويشمل توفير سكن بمكة المكرمة وعرفات.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

هذا ويمكن من خلال موقع المسار الإلكتروني للحج، التعرف على كافة الخدمات التي يتم تقديمها عبر الشركات والمؤسسات المرخصة التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة، حيث أكدت أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، يوفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية، مثل دفع فواتير الحج واستردادها في حالة الإلغاء إلكترونياً، كما أنه يوفر ميزة شراء الهدي والأضاحي، ويوفر حضانات وروضات للأطفال بالتعاون مع تعليم مكة المكرمة، وغيرها من الخدمات، يمكن الاستفادة بها بعد تسجيل حج الداخل 1440.

مسار حجاج الداخل

يمكن التسجيل في حملات الحج لهذا العام عبر الدخول إلى المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2019، أو عبر بوابة وزارة الحج والعمرة الإلكترونية، وذلك من خلال رابط وزارة الحج والعمرة حجاج الداخل، أو عبر موقع المسار المباشر من خلال رابط مسار حجاج الداخل، وكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها، فقط قم بالبحث واختيار البرنامج أو الباقة التي ترغب بالحجز بها، وأخيراً قم بخطوة حجز المقعد المخصص لك، وإدخال بيانات الحجيج، ثم إتمام عملية الدفع عبر نظام سداد.