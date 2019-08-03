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مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن الشهر الحالي 1440 هـ

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن الشهر الحالي 1440 هـ

تعتبر مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي من أبرز البرامج الخدماتية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، حيث تهدف هذه المساعدة لتقديم يد العون للمواطنين السعوديين، وإلى مساعدتهم في المرور من الظروف الحياتية الصعبة التي تمر بها الأسرة السعودية بفعل إرتفاع الأسعار والخدمات والسلع، وسوف نوضح لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل المتعلقة بمساعدة المقطوعة في الضمان، هذا وقد أفصح كافة المسئولين في وزارة العمل والتنمية الإجتماية على ضرورة القيام بتحديث كافة البيانات والمعلومات التي تقدمها الوزارة، وذلك من أجل أن يتمكن المواطنين من الإستعلام عن موعد الإيداع بها في كل شهر.

ما هي شروط الإستحقاق عن مساعدة المقطوعة 1440 هـ

  1. تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو أقصى حد ممكن ان تصل إليه المقطوعة.
  2. يجب أن لا يمتلك المستفيد إى سجل تجاري.
  3. يجب أن يكون المتسفيد قد تجاوز سن 35 عاماً للإستفادة من المقطوعة .
  4. تحدد قيمة الدخل بناءاً على قيمة دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة.
  5. يجب على المستفيد أن يقوم بالإفصاح على كافة البيانات والإنتظار فحص المقطوعة، حيث تقوم الوزارة بعمل دراسة الطلب الذي يقدمه المستفيد.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

يبحث الكثير من المستفيدين عن موعد إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، ويأمل الكثير من المستفيدين إيداع المقطوعة في أقرب وقت ممكن، وذلك من أجل التحضير والتجهيز لعيد الأضحي المبارك، ويمكنك عزيزي المستفيد زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هــــــنــــــا

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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