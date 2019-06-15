مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي لمستفيدي المقطوعة .. إليكم الرابط

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد وتوقيت صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث يترقب المواطنين بفارغ الصبر إيداع مبالغ الضمان الإجتماعي في حسابات المستفيدين ، وقد أكدت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على أنه سوف يتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن موعد صرف مساعدة المقطوعة للمواطنين الذين هم على قوائم الإنتظار ، حيث يتسأل الكثير من المواطنين في المملكة عن موعد وتوقيت صرف الضمان ، لا سيما بعد إنقطاع صرف مساعدة المقطوعة منذ شهر رجب الماضي .

شروط مساعدة المقطوعة للإستفادة من الضمان الإجتماعي

أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.

ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.

ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.

ألا يكون لديه عمل مهني.

أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.

ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

هذا وقد صممت وزارة العمل رقم مجاني موحد من اجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الكترونيا عن طريق الرقم التالي ” 8001222777 ” حيث يعمل هذا الرقم الموحد على مدار 24 ساعة بدون انقطاع حيث يمكن معرفة شروط وضوابط صرف المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي وغيرها من الاستفسارات عن طريق رقم خدمة العملاء ، بالإضافة إلي رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هــــــــنــــــــا