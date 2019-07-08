مساعدة المقطوعة 1440 هـ لمستفيدي الضمان الإجتماعي عن شهر ذو القعدة 1440 هـ

نتابع معكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية جميع أخبار المتعلقة بـ مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، وذلك عن شهر ذي القعدة ، حيث يبحث الكثير من المواطنين وخصوصاً أصحاب الاسر ذات الدخل المحدود او المتوسط ، والذين لا يقدرون على تلبية كافة حاجتهم الأساسية ، وتساهم المقطوعة بمساعدة تلك الأسر في مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع أسعار الخدمات والسلع والمحروقات ، وذلك بعد تطبيق الضريبة المضافة منذ بداية العام المنصرم ، وتعمل الحكومة في السعودية على تطبيق التوازن الإقتصادي بين المواطنين ، وذلك في سبيل إنعاش الإقتصاد الوطني ، وتطبيق رؤية المملكة 2020 .

شروط مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.

ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.

ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.

ألا يكون لديه عمل مهني.

أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.

ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية عن موقع ورابط من أجل التسجيل والإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، وحيث تقدم الوزارة العديد من الخدمات ، ويسعى المواطن السعودي للإستعلام عن تلك الخدمات ، ويمكنك الإستعلام من خلال الإتصال على الرقم الخاص 8001222777 ، ومن ثم إدخال رقم الهوية ، ومن ثم إختيار الخدمة المطلوبة أو من خلال زيارة موقع الوزارة من خلال الرابط التالي هـــنـــا