يبحث الكثيرون عن التسجيل في برنامج مساند، ويمكن ذلك من خلال “مساند تسجيل الدخول” وهو برنامج يقدم خدمة استقدام العمالة بعيدا عن مكاتب الاستقدام الغير رسمية، حيث يتم من خلال هذا البرنامج تحديد العلاقة بين صاحب العمل والعامل للحفاظ على حقوق الطرفين، وهو تابع للحكومة بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا الموضوع نقدم لمتابعي موقع كلمة دوت أورج طريقة التسجيل في “مساند” والخدمات التي يتم تقديمها عبر الموقع .

مساند تسجيل الدخول

يقدم البرنامج خدمة توفير العمالة المنزلية، ويقوم بتحديد الالتزامات التي يجب ان يتولاها صاحب العمل والعامل، ويمكن عبر الموقع الاستفادة من خدمة تقديم الشكاوي، وإستخراج خروج وعودة للعاملين، ويمكنكم من خلال اتباع الخطوات التالية التسجيل في مساند بكل سهولة ويسر من خلال مشاهده الفيديو .

الخطوة الاولي يشترط ان المستخدم يكون متاح له اسم عبر نظام أبشر .

يجب عليك الدخول اولا الى برنامج مساند تسجيل دخول من خلال الموقع الرسمي مساند العمالة المنزلية

أو من خلال تنزيل التطبيق الخاص بالموقع عبر الجوال .

ثم قم بإختيار الإصدار اللآلي الخاص بالتأشيرت من خلال الصفحة الرسيسية لمساند .

بعد ذلك قم بالدخول الى الصفحة ثم قم بالنقر على مستخدم جديد .

قم بتعبئة البيانات الخاصة المطلوبة وهي أسم المستخدم وباقى البيانات المطلوبة مثل مكان الاقامة ونوع الهوية .

فى حالة انك مواطن سعودي إنقر على كلمة مواطن سعودي، اما إذا كنت من المغتربين إنقر على كلمة ” الاخوة المقيمين” داخل المملكة .

قم بكتابة رقم الهوية، والاسم الاول واسم العائلة، وتاريخ الميلاد .

للمستخدمين السعوديين قم بكتابة تاريخ الاقامة باليوم والشهر والسنة طبقا للتقويم الهجري .

ثم انقر على كلمة التالي ثم تأكد من صحة المعلومات التي تم إدخالها .

سوف يتم إرسال رسالة الى الرقم الذي قمت بالتسجيل به عبر ابشر .

بعد ذلك قم بكتابة البيانات الخاصة بالتحقق من الهوية، ثم سجل رمز التحقق .

مساند تسجيل جديد

يمكت تسجيل عضوية جديدة على برنامج مساند من خلال الدخول الى موقع مساند وقم بكتابة اسم المستخدم مكون من احرف وارقام، ثم ثم بكتابة كلمة المرور والتي يجب ان تكون مكونة من سته أحرف، ويجب ان تكون مكونة من حروف وارقام، ثم الضغط على كلمة تاكيد البيانات ثم قم بكتابة البريد الالكتروني الخاص بك، وسوف يتم إرسال رسالة تأكيد الى البريد الالكتروني وبعد ذلك قم بتفعيل الحساب من خلال رابط التفعيل الموجود بالرسالة الالكترونية .

يقدم برنامج مساند خدمة توفير العمالة المنزلية ويمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال رقم الهاتف الموحد 920002866 أو من خلال صفحة البرنامج عبر تويتر، وقد قدمنا لكم طريقة تسجيل الدخول في مساند وكيفية تسجيل جديد في مساند .