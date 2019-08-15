مستشفى الملك فيصل التخصصي : تعلن عن 25 وظيفة شاغرة للجنسين تعرف على الشروط ورابط التقدم للوظائف

أعلنت مستشفي الملك فيصل التخصصي اليوم ومركز الأبحاث بمدينة الرياض عن توفر عدد 25 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في وحدات وأقسام المستشفي لحملة الثانوية والبكالوريوس والدبلوم، والوظائف المطلوبة هي 22 وظيفة مساعد رعاية للجنسين، وعدد 2 مراقب ووظيفة واحدة لقسم الوثائق بالمستشفي للرجال والنساء، وسوف نتعرف من خلال هذا الموضوع على متطلبات كل وظيفة والمستندات المطلوبة للتقديم ورابط التقديم .

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

تم الاعلان عن توافر 25 وظيفة على موقع مستشفي الملك فيصل التخصصي بالمملكة العربية السعودية، وعدد الوظائف 25 للرجال والنساء وللتقديم على الوظائف يوجد عده شروط وهي كالتالي :

عدد 24 مساعد رعاية للرجال والنساء :

ان يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية الوظيفة متاحة للجنسين .

يشترط حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة، او الحصول على مؤهل اقل من الثانوية العامة مع دورة عام من الرعاية الصحية أو التمريض

اجادة اللغة الإنجليزية .

لا يشترط وجود خبرة .

المهام الوظيفية هي العمل كعضو ضمن فريق المساعدة والرعاية بشكل يومي للقسم المخصص أو الوحدة الخاصة بتقديم رعاية عالية الجودة وآمنة للمريض وأسرته وتحقيق اهداف شئون التمريض .

عدد 2 مراقب و1 وثائق للجنسين :