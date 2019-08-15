مستشفى الملك فيصل التخصصي : تعلن عن 25 وظيفة شاغرة للجنسين تعرف على الشروط ورابط التقدم للوظائف

أعلنت مستشفي الملك فيصل التخصصي اليوم ومركز الأبحاث بمدينة الرياض عن توفر عدد 25 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في وحدات وأقسام المستشفي لحملة الثانوية والبكالوريوس والدبلوم، والوظائف المطلوبة هي 22 وظيفة مساعد رعاية للجنسين، وعدد 2 مراقب ووظيفة واحدة لقسم الوثائق بالمستشفي للرجال والنساء، وسوف نتعرف من خلال هذا الموضوع على متطلبات كل وظيفة والمستندات المطلوبة للتقديم ورابط التقديم .
وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي
تم الاعلان عن توافر 25 وظيفة على موقع مستشفي الملك فيصل التخصصي بالمملكة العربية السعودية، وعدد الوظائف 25 للرجال والنساء وللتقديم على الوظائف يوجد عده شروط وهي كالتالي :
عدد 24 مساعد رعاية للرجال والنساء :
- ان يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية الوظيفة متاحة للجنسين .
- يشترط حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة، او الحصول على مؤهل اقل من الثانوية العامة مع دورة عام من الرعاية الصحية أو التمريض
- اجادة اللغة الإنجليزية .
- لا يشترط وجود خبرة .
المهام الوظيفية هي العمل كعضو ضمن فريق المساعدة والرعاية بشكل يومي للقسم المخصص أو الوحدة الخاصة بتقديم رعاية عالية الجودة وآمنة للمريض وأسرته وتحقيق اهداف شئون التمريض .
عدد 2 مراقب و1 وثائق للجنسين :
- ان يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية .
- حاصل على مؤهل الكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الإدارة او الهندسة .
- وجود خبرة لا تقل عن عام لحملة شهادة البكالوريوس، وخبرة 3 سنوات لحملة شهادة الدبلوم .
- المقدرة على إعداد الإحصائيات والتقارير .
- إجادة إستخدام برامج الأوفيس .
المهام الوظيفية هيالتحكم في المستندات وارشفتها ومراقبتها وتصويرها والعمل على صيانة سجل المستندات الخاص بمشاريع البناء ومشاريع التفاصيل الهندسية، والإشراف على جميع الوثائق التي لها علاقة بالمشاريع التي تتولى ادارتها إدارة المرافق بالمستشفي .
مميزات العمل في مستشفي الملك فيص التخصصي :
- وجود بدل مواصلات وسكن .
- وجود رواتب تنافسية .
- اجازات مهنية وسنوية حسب طبيعة الوظيفة .
- تغطية كاملة للرعاية الطبية .
- تطوير مهني .
- توفير برامج مساعدة للعاملين .
- توفير أماكن ترفيهية للموظفين .
- وجود قروض وتخفيضات بدون فوائد يقدمها النادي الإجتماعي .التقديم متاح حاليا على موقع مستشفى الملك فيصل التخصصي واتبع الخطوات التاليه قم بتحديد (Last 2 Weeks) ثم قم بالنقر على كلمة بحث، وقم بإختيار الوظيفة التي تناسبك وقم بتعبئة الطلب الخاص بالوظيفة .
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