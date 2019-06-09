مستفيدون يتساءلوا كم باقي على حساب المواطن الدفعة رقم 19 يونيو 2019

حساب المواطن هي الدعم الجديد الذي تقدمه المملكة السعودية للمواطنين بهدف مساعدتهم، وقد تم حتى الآن إيداع 18 دفعة من حساب المواطن خلال الشهور الماضية، وقد تسائل اليوم الكثير من السعوديون على تويتر كم باقي على حساب المواطن الدفعة رقم 19 التي ستنزل هذا الشهر شهر يونيو 2019، ولذلك قمنا في نجوم مصرية بالبحث عن كل التفاصيل التي تخص دفعة حساب المواطن، اليوم في هذا المقال نقدم لكم موعد نزول الدفعة الجديدة من حساب المواطن في حسابات المستفيدين، وأيضا موعد نهاية التسجيل في الدفعة القادمة.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة التاسعة عشر يونيو 2019، شوال 1440

أعلن عدد من المستفيدين من دفعات حساب المواطن عن موعد نزول الدفعات كل شهر، وقالوا أن دفعة حساب المواطن الجديدة شهر يونيو 2019 سيتم إضافتها في حسابات المستفيدين يوم 10 / 6 / 2019 الموافق ليوم الاثنين، يستطيع بعد ذلك جميع المستفيدين الاستعلام عن قيمة دفعة حساب المواطن الجديدة التي تم إضافتها في حساباتهم.

التسجيل في الدفعة رقم 20 من حساب المواطن

من ناحية أخرى ينتهى يوم الاثنين 10 / 6 / 2019 التسجيل في حساب المواطن الدفعة القادمة، دفعة الشهر القادمة، وذلك طبقا للقانون الخاص بحساب المواطن الذي ينص على أن موعد نهاية التسجيل في الدفعة الجديدة ينتهى مع إيداع الدفعة الحالية في حسابات المستفيدين، وللعلم يجب على المتقدمين للدفعات الجديدة من حساب المواطن توفير شروط الأهلية لكي يتم قبولهم في الدفعات القادمة.