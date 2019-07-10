مستفيدو حساب المواطن: زيادة في قيمة الدعم تصل إلى 50 ريالا.. ورابط حاسبة الدعم

أوضح حساب المواطن للمواطنين المستفيدين من الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن، ولم يجدوا مبلغ الإيداع في الحسابات البنكية للدفعة العشرين 20 (شهر يوليو)، وذلك مع محاولة صرف القيمة المستحقة من صبيحة اليوم الأربعاء، الموافق 10 يوليو 2019.

حساب المواطن يحل مشكلة عدم إيجاد الدعم

وأكد حساب المواطن أنه تم إيداع الدعم الدفعة العشرين 20 والذي من المقرر صرفه اليوم الأربعاء ، وأنه سوف يستمر في الإيداع حتى نهاية اليوم الأربعاء 10 يوليو، وعلى المستفيدين الذين لم يستلموا الدفعة في نهاية اليوم التواصل مع برنامج حساب المواطن حتى يستطيعوا الحصول على الإفادة.

زيادة في مبلغ الدعم

وفي وقت سابق، أكد عدد من مستفيدي حساب المواطن أن الدفعة 20 من البرنامج، التي بدأ صرفها مع الساعات الأولى اليوم الأربعاء، حملت زيادة في مبلغ الدعم الشهري.

قيمة زيادة الدعم

وقال المستفيدون من دعم حساب المواطن أن قيمة الزيادة في مبلغ الدعم من حساب المواطن للدفعة 20؛ ذكر البعض منهم أنها تخطت الـ50 ريالًا أما هناك منهم من قال أنها بمقدار 20 ريالًا، وحتى الآن لم يتضح سبب الزيادة في مبلغ حساب المواطن أو توضيح أي تفاصيل عن الزيادة.

شروط استحقاق واستيفاء شروط الأهلية

حساب المواطن أوضح مسبقا شروطا لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن وهي:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ومن ذلك يستثنى ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية ومن يحملون بطاقات التنقل.

إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة وإن خرج خارج المملكة لا يكون لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية.

عدم وجود المستفيد في أي دور إيواء أو سجن.

صحة البيانات.

رابط الدخول على صفحة قيمة الاستحقاق

ومن يرغب من المواطنين في معرفة قيمة الاستحقاق عليه أن يزور حاسبة الدعم التقديرية من خلال الضغط على كلمة حاسبة الدعم وسوف يتم التوجيه مباشرة لصفحة معرفة قيمة الاستحقاق.