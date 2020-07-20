تفاصيل مسلسل الميراث الحلقة 104 وموعد عرض المسلسل على MBC

مسلسل الميراث الحلقة 104 يعرض اليوم عبر قناة MBC، وحقق المسلسل السعودي نجاحاً واسعاً ليس في نطاق المملكة فقط بل تجاوزت شهرته دول الخليج والمشرق العربي، حيث أن المسلسل يناقش قضية هامة في المجتمع العربي أجمع وهي قضية الميراث، الذي تحدث نزاعات وصراعات حوله في بعض الأحيان بين أفراد العائلة الواحدة، وهذا ما لفت الأنظار إليه خاصة وان القضية تلامس الواقع فعلياً، وتدور أحداث المسلسل بعدما فارق عبدالمحسن الحياة وترك خلفه وصية الميراث، والتي سوف تظهر المعدن أما الأصيل أو الخبيث للجميع.

موعد عرض مسلسل الميراث الحلقة 104

يذاع مسلسل الميراث يومياً من الأحد إلى الخميس عبر شاشة إم بي سي 1 السعودية في تمام الساعة 12 مساءً بتوقيت المملكة، ويعرض مسلسل الميراث حصرياً عبر تطبيق شاهد VIP والذي يتبع شبكة MBC والذي يمتلك حقوق إذاعة العديد من المسلسلات الخليجية والتركية بشكل حصري، وهذه مواعيد عرض المسلسل كاملة على أم بي سي:

العرض الأول 12:31 صباحًا.

الإعادة الأول 06:20 صباحًا.

الإعادة الثانية 12:00 مساءً.

أبطال مسلسل الميراث السعودي

بدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل الميراث السعودي يوم 1 مارس الماضي، وحظى المسلسل بنجاح ومتابعة جماهيرية عريضة حتى في موسم المسلسلات خلال شهر رمضان الماضي، المسلسل يضم باقة مميزة من النجوم على رأسهم الفنانة هند محمد، وعبدالعزيز السكيرين في دور عبد الرحمن، وهذه اسماء ممثلين مسلسل الميراث:

تركي الكريديس.

رانا الشافعي.

كابتن ريما.

نور حسين.

غازي حمد.

بندر الخضير.

راشد الشمراني.

محمد الحجي.

أحداث مسلسل الميراث الحلقة 104

رأينا أنه بينما كانت تحاول العائلة تغيير رأي هبة وسراب في السفر، اشتكى منصور مما حدث بينه وبين موضي، ولكن عبر سراب عن مخاوفه الكبيرة لهبة، فيما بدأت تشعر خديجة بالقلق الشديد على سحر التي تواجهة مشاكل عديدة، وعلى جانب اخر وجدت حور فارس منزعجاً بسبب موت أم يوسف.