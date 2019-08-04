مشهد انساني من وزير سعودي خلال استقبال حاجه نيوزلاندية لم تتمالك نفسها من البكاء .. فيديو وصور

مشهد إنساني أذهل الجميع جسده وزير الشئون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل الشيخ بعدما شاهد الجميع تأثره الشديد أثناء استقبال حاجة نيوزلاندية فقدت زوجها في فاجعة مسجد نيوزيلندا الإرهابية، وهي لم تتمالك نفسها وهي تحظى بالحفاوة والاستقبال من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

السعودية .. حاجة نيوزلاندية

ونشرت صحيفة سبق السعودية مقطع فيديو علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر يظهر وزير الشئون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل الشيخ وهو لم يتمالك نفسه بالدموع والبكاء عند مشاهدة فرحة الحاجه النيوزيلاندية بعد وصولها للأراضي السعودية لاداء مناسك الحج، فضلا عن حفاوة استقبال السلطات السعودية لها.

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ولفتت الصحيفة السعودية الي ان الوزير عبداللطيف آل الشيخ استقبل رحلة الخطوط الجوية العربية السعودية رقم 841 القادمة من ماليزيا، بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وعلى متنها 20 حاجا من أسر ضحايا حادث نيوزيلندا، بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم لأداء مناسك الحج.

بالدموع والبكاء.. شاهد.. لحظات مؤثرة لوزير الشؤون الإسلامية لم يتمالك نفسه فيها أثناء استقباله حاجّة فقدت زوجها في فاجعة مسجد نيوزيلندا الإرهابية. @Dr_Abdullatif_a #الشوون_الاسلاميه_حج40#العالم_في_قلب_المملكهpic.twitter.com/pahclMej6K — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 4, 2019

استقبال الحجاج

وحضر خلال الاستقبال- بحسب الصحيفة السعودية- : السكرتير الثاني بالسفارة النيوزيلندية بالمملكة العربية السعودية “فيليب جريتريكس”، وقائد قوة جوازات الحج اللواء خالد الجعيد، نيابة عن مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان اليوسف، ومساعد مدير عام المطار عبدالمحسن الشيخ.

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وتم استقبال الحجاج القادمين بحفاوة وعبارات ترحيبية، فيما تم توزيع الورود ‏والمياه عليهم، إضافة إلى إنهاء إجراءات دخولهم بعد أن تم التأكد من سلامة وثائق السفر وأخذ الخصائص الحيوية.