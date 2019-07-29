مشهد مؤثر أثناء دفن جثمان الأمير بندر بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي .. فيديو

نشرت صحيفة ” سبق” السعودية مقطعا مصورا يبرز تأثر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر اثناء دفن جثمان والده الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود ، شقيق خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، مساء اليوم الأثنين ، وذلك بعدما أعلن الديوان الملكي السعودي أمس الأحد وفاة الأمير بندر عن عمر يناهز 95 عام ، ووري جثمانه بمقبرة العدل بمكة المكرمة.

مشهد مؤثر أثناء دفن الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود

وأظهر الفيديو الذي نشرته الصحيفة السعودية تأثر أمير الرياض وهو يدعو لوالده بالرحمة بجوار قبره عقب صلاة العشاء اليوم الاثنين، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الملك سلمان يؤدي صلاة الجنازة

وأدي صلاة الجنازة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود علي شقيقه الأمير بندر بن عبد العزيز مساء اليوم عقب صلاة العشاء مع جموع المصليين في المسجد الحرام بمكة المكرمة، بحضور الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود

ويعتبر الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود الذي وافته المنية مساء أمس الاحد هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود ، والد الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض.

وولد الأمير بندر عام 1923 ووالدته الأميرة بزة الثني أنجبت من الملك المؤسس بندر وفواز بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المتوفى عام 2008، ولديه 23 ابنا وابنه، منهم الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن بندر، مستشار الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن بندر، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير عبد الله بن بندر، وزير الحرس الوطني السعودي.