مشهد مهيب بسقوط أمطار غزيرة علي الحجاج بعرفات ومزدلفة ومني .. فيديو

في مشهد مهيب هز مشاعر العالم الإسلامي في يوم عرفة، هطلت بعد ظهر اليوم السبت أمطار رعدية غزيرة على المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية ، شملت منى و عرفات و مزدلفة، ارتوت على إثرها الأرض وماتزال الأمطار مستمرة حتى الساعة، حيث شهد مشعر عرفات هطول أمطار على رؤوس الحجاج وهم واقفون في مشعر عرفات متضرعين بالدعاء.

صحة الحجاج

من ناحية أخري أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام مطمئن ولم تسجل أي حالة وبائية ، وأن الخطط المنفذة في الفترة الماضية بالتنسيق مع الدول لضمان سلامة حجاجها خصوصاً من الأمراض المعدية تسير وفق ما خطط لها .

2 مليون حاج

وقال في مداخلة مع قناة الأخبارية السعودية ونقلتها وكالة الانباء السعودية الرسمية ” واس” : الحج فيه أكثر من 2 مليون شخص يجتمعون في مكان محدود ولا يوجد مثل هذا الاجتماع في العالم يأتوا من أكثر من 102 دولة، فنحن حريصين على خلو الحج من الأمراض المعدية وضمان سلامة الحجاج حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين ويتموا حجهم بكل سلام .

رعاية الحجاج

وعن استعدادات وزارة الصحة لموسم حج هذا العام ، قال : حسب توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوفير أفضل رعاية صحية لحجاج بيت الله فنحن نستعد لفترات طويلة للحج ويتم التنسيق لتجهيز مجموعة من المستشفيات ، فلدينا 25 مستشفى في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة حجاج بيت الله الحرام فيها أكثر من خمسة الأف سرير، كذلك لدينا في المشاعر قرابة 30 ألف شخص من أبطال الصحة لخدمة الحجاج، إضافة إلى استعدادات كبيرة في كل المنافذ والمشاعر المقدسة ففي مشعر عرفات .