“العملاء يغضبون والمصرف يعتذر”.. الراجحي يُعلن عن عطل فني تسبب في تعطل قنوات الإلكترونية المصرفية وطال العطل خدمة المباشر

أعلن مساء اليوم مصرف الراجحي والذي يعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم تعطل بعض القنوات الإلكترونية المصرفية وذلك جراء عطل فني حدث وطال بعض من تلك القنوات الإلكترونية المصرفية، ولكن لم يمتد العطل إلى أجهزة الصراف الآلي، وأكد البنك أنه جار على قدم وساق إصلاح العطل المفاجئ، واعتذر البنك لجميع عملاءه.

ونشر مصرف الراجحي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “تويتر” قائلاً: عملائنا الأعزاء نفيدكم بوجود عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية ما عدا أجهزة الصراف الآلي المتوفرة لخدمتكم بأي وقت، نعتذر عن أي إزعاج وسنقوم بإبلاغكم بمجرد حل المشكلة وعودة بقية القنوات إلى خدمتكم وشكراً لتفهمكم”.

العطل طال خدمة المباشر والتي تعد من أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه، خدمة المباشر تعطي العميل القدرة في التحكم والإطلاع على جميع على حساباتهم بالاضافة إلى تنفيذ من أي مكان وفي أي وقت يريدون بسهولة وأمان كامل.

وتوالت ردود الفعل جراء هذا العطل وسادت حالة من الغضب في أوساط بعض العملاء للبنك وإليكم بعد ردود الأفعال:

عابد العبيدي أحد المواطنين يقول: ” تعطل كافة القنوات الالكترونية لبنك يعد أكثر البنوك انتشارا دليل على ضعف إدارة الأزمات في البنك وبالاحرى ليست أولوية لدى البنك! البنوك الكبيرة لديها بدائل تقنية في حالات الطوارئ”.

فيما غرد طارق المنصور مطالباً بوجود تعويض العملاء قائلاً: “الاعتذار بتعطيل أمور التزمتم بها للعملاء وقد تكون مصيرية لبعضهم (لا يكفي) التعويض حسب الأنظمة والقوانين مطلب، وإن كنت أرى ضرورة تدخل مؤسسة النقد في مثل هذه الحالات الجماعية”.

وأبلغ بعض العملاء أن خدمة الصراف الآلي لا تعمل هي الأخرى أيضاً وذلك بعدما صرح بنك الراجحي أن العطل لم يطل خدمة الصراف الآلي.