مطابقة بيانات الخدمة المدنية جدارة .. نتائج المفاضلة التعليمية رجال ونساء

مطابقة بيانات الخدمة المدنية جدارة ، وزارة التعليم تعلن عن نتائج المفاضلة التعليمية وقبول عدد جديد من المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية، وذلك تعزويضاً عن المتقدمين والمتقدمات الذين لم يتم ترشيحهم نظراً لعدة أسباب منهم عدم توافق البيانات وممن هم على رأس عمل والذين يرغبون في تحسين مستواهم لمستوى أعلى ويصبحون من الكوادر لهذا دعت وزارة التعليم عدد 312 جدد من المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1440 وذلك مطابقة بيانات الخدمة المدنية جدارة يوم الأحد والإثنين القادمين من أجل إعطاء فرصة أخرى للتعيين في الوظائف.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية عبر نظام جدارة الذي أعلن في منذ أيام عن أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف الصحية عبر جدارة، وها هي تدعو عدد جديد من المرشحين والمرشحات من أجل مطابقة البيانات عبر جدارة بياناتي واستكمال ما بعد مطابقة البيانات الخدمة المدنية.

أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية

صرح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم أن الوزارة انتهت من إجراءات الترشيح بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية من أجل تحديد مواعيد مطابقة بيانات الخدمة المدنية عبر نظام جدارة الإلكتروني على أن يكون يوم الأحد 23 يونيو الجاري والإثنين الموافق 24 يونيو، علماً بأن القبول النهائي يعتمد على المفاضلة بين ما يقدر أن يحقق شغل الوظائف والالتزام بالقواعد بجانب استيفاء الشروط وكل المعايير والضوابط ويتم مطابقة البيانات عبر منصة جدارة التوظيف الإلكتروني.

نتائج المفاضلة التعليمية رجال المدعوين لمطابقة البيانات عبر نظام جدارة.

نتائج المفاضلة التعليمية نساء المدعوات لمطابقة البيانات عبر نظام جدارة توظيف

يذكر أن وزارة التعليم دعت عدد 312 من المرشحين والمرشحات (نتائج المفاضلة التعليمية) من أجل مطابقة البيانات وزارة الخدمة المدنية حيث بلغ عدد نتائج المفاضلة من الرجال 102 وعدد المرشحات 71، فيما تم استبعاد عدد 32 لعدم مطابقة البيانات عبر جدارة.