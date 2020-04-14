معاوية بابطين يسيئ للسعودية يتسبب في جدل كبير علي تويتر

تسبب التغريدات الأخيرة الخاصة بالمخرج معاوية بابطين في جدل وغضب كبير علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وخاصة المتابعين علي المنصة الإجتماعية من مواطني المملكة العربية السعودية، وأطلقوا وسم علي المنصة بهشتاق حمل أسم (#بابطين يسيئ_للوطن) بعد قيامه بالإساءة إلي حكام المملكة ومواطنيها.

وتصدر الهاشتاق ضد المخرج بابطين ووصل إلي تريند السعودية علي موقع “تويتر”، خاصة بعد منشوراته علي صفحتة الرسمية ضد مؤسس المملكة السعودية، وطالب العديد من رواد المنصة الإجتماعية بضرورة محاسبته بسبب ما قام به.

وجب الذكر أن التغريدات الخاصة بالمخرج تعود إلي عام 2011، وخاصة بعد قيام ثورات الربيع العربي في عدد كبير من الدول العربية.

من هو معاوية بابطين؟

هو مخرج وشاعر وإعلامي في جامعة أم القري وأسمه بالكامل “معاوية خالد أحمد بابطين” وهو يمني الجنسية كما أنه يحمل أيضآ الجنسية السعودية، ويمتلك الشاعر اليمني السعودي مدونه علي الأنترنت ويقوم بنشر العديد من كتاباته وأراءه عليه.

تغريدات المخرج معاوية بابطين المسيئه علي منصة تويتر

وقد تضمنت التغريدات التي قام بنشرها علي صفحته في عام 2013 وتحديدآ في يوم 16 من شهر يوليو، حيث كتب “قصة عبد العزيز والأربعين رجلآ في كتب التاريخ المدرسية مقتبسة عن القصة الخيالية علي بابا والأربعين لصآ” في إساءه واضحة ضد الشعب والمواطنين السعوديين.

كما نشر تغريدة أخري تحمل الكثير من الإساءه في عام 2014، وتحديدآ في يوم 12 من شهر أبريل، وكتب “لعن الله السعوديين مشوهي سمعة العرب”.

بابطين يسيئ للوطن

وفي عام 2015 نشر تويته تعقيبآ منه علي قضية رائف بدوي، وكتب علي صفحته “السعودية تكتم كل شيئ كعادتها، أنا أصدق البي بي سي فضآ عن إعلامنا المضلل، كما أضاف في منشور أخر حول القضية ذاتها قائلآ “الخبر صحيح وهو صادر عن البي بي سي، حكمة لم يلغي، وعنوان الخبر يقول السعودية تعيد النظر في قضية رائف بدوي”.

وعاد معاوية لنشر تغريدات حملت الكثير من الجدل أيضآ في عام 2019، حيث كتب “جدة أصبحت مدينة تكتظ بالحضارم للأسف” ويعود تاريخ نشر هذه التغريدة في يوم 11 أغسطس 2019، ونشر تغريدة أيضآ علي نفس الموضوع كاتبآ “الحضارم أسيادك وتاج علي راسك وغصبآ عنك هذا أولآ، وثانيآ لولا الحضارم لكنت الآن تنهش من خشاش الأرض يا مغفل”.

تعليقات غاضبة من سعوديين ضد إساءات معاوية بابطين

وعبر أحد المغردين علي تويتر عن غضبة ضد إساءات بابطين، بمنشور مدرج تحت هاشتاق بابطين يسيئ للوطن “هذي أخرتها ياليمني، بعد أن علمناك ورفعنا مستواك بدل ماكنت بوزرة متقطعة تنكر الجميل وتتجاوز حدودك، تبون الحقيقة وبعد أن شاهدت معظم تغريداتهم، الموضوع مو موضوع محاسبة بابطين فقط، فالكثير من اليمنيين المجنسين إساءو للسعوديين وولاة الأمر، وحاقدين علي آى شي سعودي وعنصريين بشكل غير طبيعي، الوضع يحتاج إعادة ترتيب ملفات بالكامل مع هذه الجالبة وسلامتكم”.

معاوية يسيئ للسعودية

وهاجم مغرد آخر الإساءات الخاصة بالمخرج بعد تطاوله وإساءته ضد الملك عبد العزيز آل سعود قائلآ “هذا عينه من اللي طالب غسان بادكدوك ديك بتجنيسه وطالب بقطع نسل السعوديين وتقليل تكاثرنا، بعد ما شبع نهق وتطول علي مؤسس المملكة العربية السعودية، الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وتطاول علي الشعب وفوق ذلك يتهمنا غسان بادكوك بالعنصرية، ويبغا يمثلهم في مجلس الشوري”.

الجدير بالذكر أن بابطين قام بإيقاف حسابه الشخصي علي موقع “تويتر” خاصة بعد الهجوم الشديد ضده وإطلاق هاشتاق “#معاوية_بابطين_يسيئ_للسعودية” وصولآ إلي تريند السعودية علي تويتر.