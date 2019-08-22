معرفة المخالفات المرورية عبر منصة أبشر absher

خدمات منصة أبشر absher المتعددة لا تنتهي، ومنها خدمة معرفة المخالفات المرورية وذلك عن طريق رقم الهوية أو رقم الإقامة، ويتيح أبشر absher هذه الخدمة للمواطنين وغيرهم بغرض التيسير وتوفير الوقت والمجهود.

منصة أبشر absher

ويتيح موقع أبشر absher من خلال الشبكة العنكبوتية الإنترنت المزيد من الخدمات المتعلقة بالمخالفات المرورية فلا يقتصر فقط على معرفة المخالفة وقيمتها ، لكن يتيح موقع أبشر absher السعودية سداد القيمة المستحقة عن طريق البنوك السعودية التي تتبع الحكومة أو من خلال أي ماكينة صرف (ATM) لتلك البنوك .

خدمات موقع أبشر absher

ويعد موقع أبشر absher للخدمات المتعددة معتمد من وزارة الداخلية ؛ فهو موقع رسمي للوزارة ؛ وتتيح فيه الكثير من الخدمات وتمكن المواطن من إجراء أي خدمات عبر الإنترنت توفير للوقت والجهد، ودون الحاجة للذهاب إلى الجهة المعنية بتقديم الخدمة.

فتتيح بوابة أبشر absher خدمات متعددة للمواطنين منها خدمة حجز الموعد، ومعرفة المخالفات المرورية، والاستعلام عن صلاحية الإقامات، وتسديد رسوم الإقامة، كما تمنح المواطن سهولة الإجراءات فقط عن طريق رقم الهوية أو رقم الإقامة.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية

تستطيع معرفة قيمة المخالفات المرورية وسدادها عبر بوابة أبشر من خلال الخطوات التالية:

أولا عليك تسجيل الدخول على بوابة أبشر.

ثانيا أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة مع كتابة رمز العرض ، وبعد ذلك اضغط على (عرض) ؛ وهنا تظهر لك شاشة عليها جميع البيانات الخاصة بالمخالفات المرورية.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية

ومن مزايا موقع أبشر أنه يمنح المواطن السعودي الميزات التي توفر عليه المجهود والوقت وكذلك يمنحها للمقيم في المملكة العربية السعودية، فيمكنكم معرفة المخالفات المرورية .