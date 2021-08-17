معرفة مديونية stc شركة الإتصالات السعودية برسالة وباكثر من طريقة

كيف اعرف مديونية stc أمر لطالما يشغل إهتمامات العملاء في شركة الاتصالات السعودية، وقد قامت الشركة المذكورة بإتاحة العديد من الطرق التي تسمح بمعرفة المديونية بشكل شامل ودقيق أمام كافة المستخدمين سواء من خلال موقع خدماتي او تطبيق MY STC، ومكنتّ شركة الاتصالات المعروفة بـ STC عروض اسقاط المدنيونية او التقسيط للمتعثر مالياً وذلك بشكل غير مسبوق بما يمنح وقت كافي أمام سداد المديونية تدريجياً وعلى مراحل.

STC

يمثل معرفة تفاصيل المديونية جزءا مهماً من الخدمات التي تقدمها STC، وقد سهلت شركة الإتصالات الرائدة اس تي سي في هذا الجانب تطبيق اجراءات مختلفة لحصول العملاء على إحصائيات شاملة تتعلق بالمبلغ المفوتر، سواء المتعلق بخدمات الجوال او الأنترنت ويمكن تحقيق ذلك بأبسط الطرق عن طريق الرسائل او الإتصال مع قسم التحصيل لـ stc، وطرق أوسع ومتنوعة للسداد عبر البطاقات الائتمانية او خدمة سداد او طلب تسوية المديونية وبإعفاءات تصل الى 50 % في حال التعثر المالي بعدم القدرة على دفع المبلغ المستحق كاملاً.

يمثل موقع الويب لشركة الاتصالات السعودية، وجهة رئيسية لمعرفة مديونية stc في قسم خدماتي، حيث على العميل تسجيل الدخول إلى https://www.stc.com.sa لمعرفة تفاصيل المديونية سواء بالرقم الهوية او السجل المدني.

كما يعمل تطبيق my stc بميزة استعراض شامل عن الفاتورة بالنقر على خدمة الفواتير داخل التطبيق ماي اس تي سي لوضعك أمام إحصائيات الاستخدام للخدمات التي تزودك بها stc وهي مهمة في حال ملاحظة المستخدم إرتفاع في قيمة الفاتورة إذ يمكن القيام بذلك بإستخدام الجهاز تجاه عقارب الساعة.

كيف أعرف مديونية stc برسالة

لمعرفة المديونية يمكن إرسال 9955 الى رقم 900 الخطوة التي سيتم من خلالها تزويدك بإجمالي قيمة المديونية في رسالة نصية تصل الى المستخدم.

من الممكن التواصل مع رقم 8001166696 لقسم التامين وتحصيل المديونية او الوصول الى تفاهمات تسوية المديونية بالتقسيط الممكن او اسقاط جزء منها.

معرفة فواتير خدمات stc وتسديدها

من خلال ميزة الفواتير الالكترونية، بعد التسجيل على خدماتي بموقع ماي دوت اس تي سي دوت كوم او من تطبيق my stc المتوفر لجميع الجوالات، وبعد الدخول إلى الحساب برقم الهوية بما يمنحك الوصول الى كل البيانات المتعلقة بفاتورة stc سواء للجوال او الانترنت وإمكانية إستعراضها والقيم بعملية السداد لها وذلك بإتباع ما يلي