معلومات عن حديقة السويدي العامة واوقات افتتاح الحديقة

معلومات حول حديقة السويدي تأتي كحديقة عامة تشتهر بالمناظر الخلابة والأشجار المحيطة بها وتفتح ابوابها للجمهور من الرابعة مساء حتى الثانية عشر صباحا، وتعتبر حديقة مميزة تزورها العوائل بإستمرار لما فيها من مناطق ومرافق جذب مميزة مثل الممشى ومتنزه للعائلات وتقع بجنوب العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية في شارع سعد بن المنذر في حي السويدي حيث ان موقعها الحيوي يجعل منها نقطة ترفيه مفضلة لدى المواطنين والمقيمين بشكل دائم وتمثل الحديقة مساحة تتجاوز 100 الف متر مربع.

ما الذي يميز حديقة السويدي العامة؟

إن حديقة السويدي، بغض النظر عن إدراجها ضمن الفعاليات لموسم الرياض السنوي، تمثل متنفس ترفيهي ومكان للتنزه والراحة فأمثلة على مرافق الحديقة تأتي بالمتنزه العائلي، ومسار المشي والجري، واماكن مخصصة للجلوس، ومطاعم ومقاهي، ومواقع للعب الأطفال.

ستكون الحديقة العامة، نقطة ترفيه تحظى بشعبية كبيرة، خلال هذا العام، تم الإعلان عن إدراج حديقة السويدي كإحدى مناطق الترفيه الـ 15 في موسم الرياض 2022، وقام منظموا موسم الرياض ممثلاً بهيئة صناعة الترفيه بتفعيل الكثير من خيارات الترفيه في الحديقة والإعلان عن إستضافة حديقة السويدي عروض فنية ورقص شعبي ومطاعم تقدم الاطعمة وتجارب مختلفة ضمن بازارات أسبوعية تعكس أصالة وثقافة 7 دول حول العالم.

يشار إلى ان موقع الحديقة العامة في حي السويدي من أبرز معالم الرياض وهي الأكبر من نوعها تأسست في عام 1983، لم تعد الحديقة وجاذبيتها تقتصر على مناطق الالعاب للاطفال فعندما تزورها يمكن الوصول للمطاعم المنتشرة من البوثات وعربات الطعام المتنقلة، ومنطقة جلوس للطعام والشراب، وإستخدام الممشى، علماً ان الحديقة العامة في حي السويدي تحتل مساحة تمتد على أكثر من 100 ألف م2.

فعاليات حديقة السويدي

منطقة المغامرات

مسرح الأطفال

شجرة الأمنيات

العاب الكرنفال

الدراجات والسكوتر

تعتبر الحديقة العامة وهي السويدي واحدة من أشهر الحدائق في المملكة العربية السعودية واوقات وموعد افتتاحها يكون من الساعة 04:00 م الى 12:00 ص، حيث تستمر الحديقة في الإفتتاح في الفترة المقترحة 22 أكتوبر 2022 – الإثنين, 05 ديسمبر 2022 كجزء من فعاليات موسم الرياض.