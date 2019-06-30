معهد الإدارة العامة يفتح باب الالتحاق ببرامجه الإعدادية بالتعاون مع رئاسة الحرس الملكي إليكم وأهم الشروط ورابط التسجيل

أعلن معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019 عن فتح باب التقدم للتسجيل على برامجه الإعدادية لحملة الثانوية العامة بنين وبنات، والبرامج الإعدادية خاصة بالحرس الملكي، وذلك ضمن مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب، وهذه البرامج هي: السكرتير التنفيذي، برمجة الحاسب الآلي، شبكات الحاسب الآلي، إدارة سلاسل الإمداد.

ويقدم معهد الإدارة العامة بالتعاون مع رئاسة الحرس الملكي العديد من المزايا، حيث يوفر مكافئة شهرية قدرها 1080 ريال خلال فترة الدراسة، كما يحصل الدارسين على تأمين طبي، وإمكانية العلاج بمستشفيات القوات المسلحة للدارسين وذويهم، كما يعين الخريج على رتبة عريف فني، وتحسب فترة التدريب في المعهد ضمن سنوات الخدمة العسكرية.

شروط معهد الادارة العامة للالتحاق بالبرامج الاعدادية:

ولكي يتم قبولك في بالبرامج الاعدادية الخاصة بمعهد الاداراة العامة ورئاسة الحرس الملكي يجب أن تتوفر عدة شروط أهما: