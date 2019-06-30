معهد الإدارة العامة يفتح باب الالتحاق ببرامجه الإعدادية بالتعاون مع رئاسة الحرس الملكي إليكم وأهم الشروط ورابط التسجيل

أعلن معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019 عن فتح باب التقدم للتسجيل على برامجه الإعدادية لحملة الثانوية العامة بنين وبنات، والبرامج الإعدادية خاصة بالحرس الملكي، وذلك ضمن مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب، وهذه البرامج هي: السكرتير التنفيذي، برمجة الحاسب الآلي، شبكات الحاسب الآلي، إدارة سلاسل الإمداد.
ويقدم معهد الإدارة العامة بالتعاون مع رئاسة الحرس الملكي العديد من المزايا، حيث يوفر مكافئة شهرية قدرها 1080 ريال خلال فترة الدراسة، كما يحصل الدارسين على تأمين طبي، وإمكانية العلاج بمستشفيات القوات المسلحة للدارسين وذويهم، كما يعين الخريج على رتبة عريف فني، وتحسب فترة التدريب في المعهد ضمن سنوات الخدمة العسكرية.
شروط معهد الادارة العامة للالتحاق بالبرامج الاعدادية:
ولكي يتم قبولك في بالبرامج الاعدادية الخاصة بمعهد الاداراة العامة ورئاسة الحرس الملكي يجب أن تتوفر عدة شروط أهما:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي من أم سعودية.
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلا على الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الإدارية والاجتماعية – قسم العلوم الشرعية) أو المعاهد العلمية بتقدير لا يقل عن جيد حسب شروط كل برنامج ولا يقبل الحاصل على شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو معهد الخياطة أو المعاهد الصحية.
- لابد وأن يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة
- ألا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن 35 سنة
- لا بد من إجراء اختبار القدرات والاختبار التحصيلي من خلال المركز الوطني للقياس لكافة البرامج الإعدادية الموجهة لحملة الثانوية العامة المقدمة من قبل المعهد
- في حالة إذا كان المتقدم أو المتقدمة ممن سبق لهم الالتحاق ببرامج اللغة الانجليزية وتم استبعاده من المعهد فإنه يشترط مضي سنة على الأقل من تاريخ استبعاده.
- في حالة إذا كان المتقدم أو المتقدمة ممن سبق لهم الالتحاق ببرامج التخصص وتم استبعاده من المعهد فإنه يشترط مضي سنة على الأقل من تاريخ استبعاده.
تعليمات عامة بشأن الالتحاق ببرامج المعهد الإعدادية:
التقديم في معهد الإدارة العامة 1441 المملكة العربية السعودية
وكما أعلن معهد الادارة العامة بالشراكة مع رئاسة الحرس الملكي منذ أيام ان اليوم الأحد الموافق 27 شوال يفتح باب التسجيل الالتحاق بالبرامج الاعدادية في المعهد، بدأ العديد من حاملي شهادة الثانوية العامة في البحث عن رابط التقديم في المعهد وأهم الشروط (وفرناها بالاعلى)، فإليكم الآن رابط التقديم بالمعهد من هنا.
بعد الولوج للرابط بالأعلى قم بقرائة الشروط جيدا ثم بعد ذلك قم بوضع علامة الصح على اتعهد بإنني قرأت الشروط وتعليمات التسجيل قم اضغط على التالي، وقم بملئ البيانات المطلوبة للتقديم وسوف تعلن النتائج فور انتهاء فرز المتقدمين ومراجعة بياناتهم.
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