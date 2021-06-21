معهد طيبة العالي للتدريب والدبلومات الهندسية المعتمدة

معهد طيبة العالي للتدريب واحد من اهم المعاهد في المملكة التابع لهيئة التدريب التقني والمهني وهو من الجهات المختصة في مجال التدريب كما يقدم العديد من الاستشارات لتأهيل الكوادر من الناحية الأكاديمية والمهنية، يعمل المعهد على الوصول إلى أعلى المعايير الدولية، كما يعمل على أن يكون واحداً من روافد التنمية والتطوير داخل المجتمع السعودي.

يقدم المعهد العديد من الدورات التدريبية الهامة والدبلومات في تخصصات هندسية مختلفة سعياً وراء نشر العلم بالطرق المناسبة والحصول على مخرجات تطابق رؤية المملكة 2030، سوف نتعرف على الدورات التدريبية والدبلومات التي يقدمها معهد طيبة.

مجالات التدريب داخل معهد طيبة العالي

يقدم معهد طيبة العالي العديد من الدورات التدريبية في مجالات مختلفة على أيدي متخصصين في هذه المجالات التي يستفيد منها كافة القطاعات في المملكة ولا يقتصر على المجال الهندسي فقط ومن مجالات التدريب في المعهد:

يقدم المعد دورات تدريبية في المجال المالي والإداري.

المجال القانوني.

مجال الإعلام

المجال الاجتماعي وتطوير الذات.

القطاع الهندسي بكافة تخصصاته.

مجال السياحة والفندقة.

مجال الحاسب الآلي.

دبلومات معهد طيبة الهندسية

يقدم معهد طيبة في القطاع الهندسي دبلومات تخصصية يتمكن من خلالها الطالب الحصول على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويتم التسجيل على الدبلومات من خلال موقع المعهد على شبكة الإنترنت، ومن الدبلومات التي يقدمها:

الحصول على دبلوم مساعد مهندس مدني.

مساعد مهندس معماري.

مساعد مهندس مساحة

التسجيل في الدورات التدريبية

يتم التسجيل في الدورات التدريبية التي يقدمها معهد طيبة العالي عن طريق: