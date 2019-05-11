معونة رمضان 1440 | الملك سلمان يأمر بصرف 1.8 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

معونة رمضان 1440 لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف معونة شهر رمضان لـ مستفيدين الضمان الاجتماعي والتي بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليار ريال سعودي، وفي هذا السياق تقدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس “أحمد الراجحي” بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي تكرم ووافق على صرف معونة رمضان هذا العام، ودعا الله عز وجل أن يجعل كل هذه الأعمال في ميزان حسناته.

معونة رمضان 1440 لمستفيدي الضمان الاجتماعي

مستفيدي الضمان الاجتماعي هم فئة من المواطنين محدودي الدخل بالمملكة العربية السعودية ضمن الحاصلين على المساعدات المقطوعة التي تقدم ويستعلم عنها من خلال وزارة العمل والتنمية، من أجل رفع مستوى معيشة هذه الفئات وتحقيق التوازن الاجتماعي بين المواطنين، ولهذا قدمت وزارة العمل والضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة عبر رابط الاستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1440.

وافق الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله على صرف معونة شهر رمضان قدرت بمبلغ تعدى 1.8 مليار ريال سعودي لمستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي ضمن مسيرة السخاء والعطاء التي لا تنتهي لشعبه.

يأتي هذا ضمن جهود الحكومة في المملكة العربية السعودية من أجل رفع مستوى المعيشة للمواطنين محدودي الدخل وتقديم المساعدات نحو النهوض إلى الأفضل ورؤية المملكة 2030، منها المساعدات المقطوعة وبرنامج سند الزواج ..وغيرهم الكثير من أعمال وبرامج الخير في المملكة.