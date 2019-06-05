مع اقتراب إيداع دفعة يونيو..اعرف موعد صرف الدفعة 19 حساب المواطن

مع اقتراب صرف الدفعة 19 من حساب المواطن، نستعرض معكم اليوم موعد نزول حساب المواطن دفعة يونيو 2019، جديراً بالذكر قبل عيد الفطر المبارك انتشرت بعض الإشاعات بخصوص صرف الدفعة 19 قبل عيد الفطر، وقد حسم برنامج حساب المواطن بشأن هذا الأمر بالنفي التام، وأن الدفعة سوف يتم إيداعها في الموعد المحدد لها والمُقرر له اليوم العاشر من كل شهر ميلادياً، وفي حالة صادف موعد الصرف عطلة رسمية، يتم إيداعها قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن الدفعة 19

جديراً بالذكر أن حساب المواطن أحد البرامج التي أطلقتها المملكة مؤخراً بهدف تخفيف العبئ على المواطن السعودي ويستهدف الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط من أبناء المملكة السعودية، تجنباً لأي مخاطر قد تُحلق بهم نتيجة للتوسعات الإقتصادية التي تهدف لها المملكة خلال هذه الفترة، وتيسيراً على المواطنين أطلق حساب المواطن تطبيق للهواتف يتضمن للمستفيد 4 خدمات، أبرزهم معلومات وتفاصيل الطلب، والتفاصيل الخاصة بالدفعة، وكذلك دراسة الحالة الأهلية والإعتراضات.

موعد صرف الدفعة 19 حساب المواطن

وفق ما أعلنه حساب المواطن بأنه من المُقرر أن يكون موعد صرف الدفعة 19 يوم الإثنين القادم الموافق 10 يونيو 2019، علماً بأن التسجيل في الدفعة القادمة الدفعة 20 يتم التسجيل بها قبل يوم 10 يونيو القادم، وضمن إحصائيات الدفعة 18 فقد أعلن برنامج حساب المواطن بشكل رسمي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل تويتر على أن 83% من المستفيدين بالدعم قد شملهم الدعم بمتوسط 1000 ريال للأسرة الواحدة.

وأعلن حساب المواطن يوم 20 مايو الشهر الماضي 2019 عن صدور نتائج الأهلية ويُمكن لمستفيدي الدعم الإستعلام عنها من خلال الرابط الرسمي لحساب المواطن.

رقم حساب المواطن

يوحد 3 طرق من أجل التواصل للرد على كافة الاستفسارات بخصوص برنامج حساب المواطن، الأولي من خلال الإتصال برقم 19912 علماً بأن الإتصال مُتاح من يوم الأحد للخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتي العاشرة مساءً وفق توقيت السعودية، وأيضاً التواصل عبر تويتر من خلال الصفحة الرسمية باسم citizen care على مدار اليوم يتم استقبال كافة الاستفسارات والشكاوي، باستثناء يومي الجمعة والسبت يكون الرد من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الحادية عشر مساءً، وأخيراً من خلال الموقع الرسمي ويتم استقبال الطلبات على مدار اليوم وفي أي وقت.