مع بدء الفصل الدراسي الثالث .. تعرف على أهم الإجازات الرسمية خلاله

يستعد طلبة وطالبات المدارس بالمملكة العربية السعودية للعودة للدراسة الحضورية غداً الأحد، وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثالث، والذي تم استحداثه هذا العام وذلك لرفع كفاءة العملية التعليمية والخروج بأفضل استفادة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وكانت وزارة التعليم السعودية قد أنهت الاستعدادات النهائية للفصل الدارسي الثالث من خلال الإدارات التعليمية بكافة المناطق والمحافظات بالمملكة، ومع بداية الفصل الدارسي الثالث يتساءل الطلبة والطالبات عن أهم الإجازات خلال هذا الفصل الدراسي، وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال.

أهم الإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسي الثالث

يشهد هذا الفصل الدراسي ثلاثة إجازات رسمية وهي كالتالي:

إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تبدأ من يوم 24 رمضان وتستمر حتى 7 شوال.

إجازة مطولة تبدأ من 23 شوال وتستمر حتى 28 شوال.

إجازة مطولة أخيرة تبدأ من 15 ذي القعدة وتستمر حتى 20 ذي القعدة.

الفصل الدراسي الثالث وعودة للأنشطة المدرسية

يذكر أن وزارة التعليم كانت قد أقرت عودة الكثير من الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثالث والتي تمثلت في: