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مغردون يطلقون هاشتاق حظر ببجي في السعوديه على تويتر

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
مغردون يطلقون هاشتاق حظر ببجي في السعوديه على تويتر
لعبة-ببجي

تصدر خلال الساعات القليلة الماضية هاشتاق في دولة المملكة العربية السعودية يدعو إلى حظر لعبة الـ ببجي في السعودية ، وذلك أسواً بدولة الإردن ، والتي أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية عن حظر لعبة الببجي لما لها الأثر الكبير في المجتمعات العربية وخصوصاً على المراهقين ، وقد أحدثت اللعبة العديد من حالات الإنتحار ،هذا وتتميز اللعبة بأنها من أشهر اللاعب في الوطن العربي والعالمي ، وقد لاقت رواجاً كبيراً حتي وصل إلى كل بيت عربي وعالمي ، ويزداد نسبة إنتشاره من يوم لأخر وذلك بسبب إهتمام الشركة المطورة والمصنعة على القيام بالعديد من عمليات التطوير والتجديد الدورى للعبة .

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هاشتاق حظر لعبة ببجي في السعودية

طالب العديد من المغردين في السعودية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ” موقع التدوينات الصغيرة ” بحظر لعبة ببجي في السعودية ، حيث نشر العديد من المغردين هاشتاج قائلين : ” نتمني من الجهات الرقابية حظر سيرفرات ببجي في السعودية ومنع الخوادم من الإتصال بها ، وذلك لما تروجه اللعبة للعنف و إنتشار ظاهرة الإنتحار بين صفوف المراهقين ، وقد أعلنت العديد من الدول العربية حظر لعبة الببجي في الاونة الاخيرة .

يذكر ان دولة الاردن قد أعلنت عن حجب لعبة ببجي وذلك لأثارها السلبية على كافة مستخدمي هذا اللعبة ، وقد أصدرت المؤسسة تحذيرات لموظفيها بعد الإشتراك فيها ، وحذر علماء نفس أردنين من تأثيرات هذه اللعبة على المستخدمين لما لها من أثار سلبية ، حيث تشجع العنف وتخلق روح عدائية .

 

 

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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