مقطوعه شهر ذو القعدة… كيفية الاستعلام عن الدفعات المالية المستحقة للأسر السعودية 1440

مقطوعه شهر ذو القعدة، الكثير من الأسر السعودية يرغبون في معرفة كيفية الاستعلام عن الدفعات المالية المستحقة بعد أثبات الأحقية فيها من خلال وزارة الضمان الاجتماعي. مقطوعة شهر ذو القعدة سوف تصرف في جميع الحسابات البنكية خلال الشهر الحالي. وفي خلال هذا المقال الأتي سوف نوضح كيفية الاستعلام عن الدفعات المالية وكيفية تقديم شكوي أو مظلمة وسوف نوضح العديد من الخدمات المهمة جدا التي يمكنكم الحصول عليها بطريقة واضحة ومميزة جدا. من اجل الحصول علي الدعم المالي للمقطوعة يجب التعرف علي شروط الحصول علي المقطوعة.

شروط الحصول علي مقطوعة شهر ذو القعدة

المقطوعة تقدم للزوج أو الزوجة عن عمر لا يقل عن 35 عاما. تقدم المساعدات المقطوعة للأسر محدودة الدخل فقط والفقيرة والأكثر احتياجا. المساعدات المقطوعة تقدم في حالات العجز المؤقت والدائم. المساعدات المقطوعة تقدم للأرامل والأيتام والمطلقات. يستفيد من المساعدات المقطوعة أسر السجناء ولمن غاب عنها زوجها أو هجرها لفترة كبيرة من الزمن. أن لا يكون المتقدم لدية سجلات تجارية أو مزرعة. أن لا يتجاوز راتبة الحد المانع لصرف المقطوعة بالنسبة للعازب والمتزوج.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1440

الدخول علي موقع وزارة الضمان الاجتماعي السعودي وكتابة رقم السجل المدني ورمز التحقق. الضغط علي كلمة عرض المعلومات عن المقطوعة شهر ذو القعدة الجاري. سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق الجاري. أو من خلال الاتصال علي رقم المقطوعة 19911 للرد علي الاستفسارات الخاصة بالمتقدمين السعوديين.

طريقة عمل مظلمة لوزارة التضامن الاجتماعي السعودي