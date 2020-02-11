مكة تدخل جينيس يتصدر تويتر.. تابع تفاصيل المبادرة

مكة تدخل جينيس، تحت هذا العنوان تفاعل رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مع هاشتاج تم نشة منذ قليل وتصدر التريند الخاص بدولة السعودية بهاشتاج “#مكة_تدخل_جينيس” ويكشف الهاشتاج تفاصيل المبادراة وسط فرح كبير بين العديد من المشتركين في التريند التي تصدر منذ ساعات قليلة موقع التواصل تويتر.

وتم إطلاق الهاشتاج الذي يحمل عنوان مكة تدخل موسوعة جينيس، في إطار الحملة التي تم إنشاءها.

والتي تهدف إلي تدريب حوالي أ شاب وفتاة، في المدينة السعودية مكة، من أجل كسر الرقم القياسي لعملية الإنعاش القلبي الرئوي.

ويسعي العديد من رواد توتير في دخول تلك المبادرة لموسوعة جينيس.

مبادرة “مكة مدينة القلب الأمن” يتصدر موقع تويتر بهاشتاج مكة تدخل جينيس

ويأتي هذا التفاعل من قبل رواد موقع التواصل الإجتماعي في إطار المبادرة الأخيرة التي تم إطلاقها.

مكة تدخل جينيس، وهي مبادرة مكة مدينة القلب الأمن، بإطلاق الهاشتاج الخاص بمكة المكرمة.

وتهدف في البداية المبادرة إلي توعية المواطنين في مدينة مكة السعودية، من أجل الحرص علي أهمية صحة القلب الرئوي.

كما تهدف المبادرة إلي تعريف المواطنين بالقيام بعملية إساف المريض المصاب بمرض القلب الرئوي وأنعاش قلبة في خلال 5 دقائق.

مبادرة أنعاش القلب الرئوي تهدف للتعميم في جميع أنحاء المملكة

ويحرص أصحاب هذه المبادرة إلي إيصال أصواتهم إلي العالم، من أجل تعميم المبادرة في كافة مدن وأراضي المملكة العربية السعودية.

لتصبح مكة بمثابة بداية الأنطلاقة الحقيقة من أجل توعية السعوديين بعمليات الإسعاف الأولية بأهمية إنعاش أصحاب مرض القلبي الرئوي.

طريقة الإشتراك في مبادرة مكة مدينة القلب

أشار المبادرين لحملة التوعية، إلي أن باب التدريب الخاص بالمبادرة من أجل تدريب المواطينين علي أساليب أنعاش القلب مفتوح أمام الجميع، من أجل الإشتراك في المبادرة “مبادرة مكة مدينة القلب” في مدينة الملك عبد العزيز بالعاصمة السعودية الرياض.

ويقع العنوان الخاص بالمدينة علي طريق الملك عبد الله، ويمكن لآي شخص الأشتراك في المبادرة عبر الإتصال علي الرقم الخاص بالمبادرة “0555500978”، ومن المقرر أن يبدء التدريب بداية من يوم الغد الأربعاء.