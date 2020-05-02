مكرمة الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1441.. متى موعد الصرف؟

يبحث كثيرٌ من السعوديين عن موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1441هـ، المنتظر صرفها لعشرات الآلاف من مستحقي الدعم، بعد إصدار أمر ملكي بصرف وإيداع المبالغ المالية في حسابات المستفيدين في بنوك المملكة.

وتعد المكرمة هدية من المملكة العربية السعودية للمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك 1441، لتساعدهم على تحمل الظروف المعيشية، خصوصًا في ظل الأزمة العالمية التي تأثرت بها المملكة، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي

وتحدد وزارة المالية البشرية بالمملكة العربية السعودية موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي، إذ إنها الجهة المسؤولة عن إيداع المبالغ المالية للمستفيدين من حساب الضمان الاجتماعي، التي من المقرر أن يجري الإعلان عنها قبل 15 رمضان الجاري.

وتصرف معاشات الضمان الاجتماعي، في الأول من شهر شوال، الذي يوافق هذا العام الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري، بحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن المتوقع أن تصرف المكرمة السنوية مع معاش الضمان الاجتماعي في يومٍ واحد.

برامج المساعدة الاجتماعية

وتهدف المملكة من خلال برامج المساعدة التي تُقدمها إلى مساعدة مواطنيها على العيش في حياة سعيدة، في ظل التقارب بين الفئات والطبقات المختلفة، سيما المتأثرين بالأوضاع الحالية في ظل منع التجوال وتقليل العمل والرواتب.

ودشن العديد من السعوديين هاشتاج (#مكرمه_الضمان_الاجتماعي) الذي تصدر موقع “تويتر” بالمملكة، في ظل انتظار أسر كثيرة لموعد صرف المكرمة مع نهاية شهر رمضان الكريم وكذلك صرف معاشات الضمان الاجتماعي.